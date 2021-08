Fortaleza e Ceará: o que esperar dos duelos do fim de semana

Enquanto aguarda o adversário das quartas de final da Copa do Brasil, o Fortaleza está em São Paulo onde amanhã à noite encara o Palmeiras, líder do campeonato.

O jogo, logicamente, deverá ser duríssimo. Porém, pelo que já vimos o time de Vojvoda fazer nesse Brasileirão, podemos esperar um jogo muito competitivo.

O Verdão de Abel Ferreira tem uma forma de atuar bastante equilibrada. Não tem aquela forte marcação na saída de bola, linhas muito altas, mas se defende com muita consistência e tem vários jogadores que podem "resolver".

O que pode pesar ainda mais contra o Tricolor, é que o ritmo de jogos tem sido intenso. Visivelmente o time tem tido uma queda na reta final das partidas, muito por conta dessa questão.

O Ceará tem pela frente o enjoado Atlético-GO, treinado por Eduardo Barroca. Um time que joga muito em transição rápida, parecido com o estilo do alvinegro.

O ponto forte é o bom momento do centroavante Zé Roberto e as investidas pela ponta esquerda com Natanael, o lateral que virou extremo.

Apesar da dificuldade, vejo como um adversário "vencível", principalmente, jogando dentro de casa. É uma ótima oportunidade pro time de Guto Ferreira emplacar a décima primeira partida sem perder, e com uma vitória.

No sábado à noite já tem Fortaleza e Palmeiras, às 21h. Domingo, dia dos pais, (já vai aqui meu feliz dia dos pais para todos os papais que estão lendo a coluna) o Ceará joga às 18h15. Aguardemos os acontecimentos.