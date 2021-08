Extremamente competitivo e invicto há dez rodadas, Ceará pontuou em 86% dos jogos no Brasileirão

O Ceará de Guto Ferreira pode não praticar um futebol vistoso ou ofensivo, mas não há dúvidas: é um time extremamente competitivo. A vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, no Clássico-Rei deste domingo (1º), de virada, é mais uma demonstração disso.

O Alvinegro saiu de campo pontuando em 12 dos 14 jogos que fez no Brasileirão. O número corresponde a 86% do total de partidas disputadas, com apenas duas derrotas (para Santos, fora de casa, e Bahia, em casa).

São cinco vitórias e sete empates até aqui, com aproveitamento e 52,4%, que deixam o Vovô na 7ª colocação e realizando a melhor campanha do clube na era dos pontos corridos após a 14ª rodada.

Além disso, ostentando a maior sequência de invencibilidade na Série A entre todos os times, com dez rodadas seguidas sem perder nenhum jogo.

Não é qualquer time que consegue tais marcas. Apenas uma equipe que mostra grande competitividade é capaz de manter esta regularidade.

Houve pontos desperdiçados, como empates em que poderia ter vencido? Sim, como contra Cuiabá, Internacional, São Paulo... Mas também houve vitórias com gols no apagar das luzes, contra Grêmio, Atlético-MG, Athletico-PR...

O campeonato é feito de pontos perdidos e vencidos, é óbvio. E vai se sair bem quem conseguir manter uma constância ao longo das 38 rodadas para conquistar os objetivos.

O Ceará de Guto Ferreira, inegavelmente, mostra isso até aqui.