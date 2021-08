Guto Ferreira evita empolgação com vitória no Clássico-Rei: "efeito é mais para o torcedor"

O técnico do Ceará, Guto Ferreira, manteve um posicionamento centrado após ter vencido o Fortaleza, maior rival do Vovô e que vive bom momento na Série A, assim com o o Alvinegro.

O treinador comemorou a vitória, os três pontos, mas evitou dar mostras de empolgação com o resultado: "Para mim foi mais um jogo de três pontos, importante, um clássico, mantivemos a 7ª colocação e o principal chegamos ao 10º jogo sem perder. Clássico todo mundo quer ganhar, eu também quero ganhar, mas o efeito é mais para o torcedor", comentou.

O comandante do Vovô salientou o poder decisivo do Alvinegro na partida, que conseguiu marcar três vezes, enquanto o adversário só vazou o gol uma única vez.

"Jogo extremamente disputado, onde as duas equipes tiveram espírito de luta, e o Ceará foi mais preciso nas jogadas que criou".