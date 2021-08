Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil: veja horário, regulamento e adversários do Fortaleza

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2021 serão definidos nesta sexta-feira (6). A partir das 15h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Diário do Nordeste. A CBF realiza o sorteio do mata-mata com oito clubes, e o Fortaleza é o único representante cearense na disputa.

Na etapa atual, o regulamento prevê que todos os participantes podem se enfrentar, ou seja, as equipes irão ficar em pote único. Os mandos de campo serão decididos em sorteio no mesmo dia.

Assim como na classificatória anterior, o time com melhor saldo de gols avança - a igualdade deixa a vaga decidida nos pênaltis. Quem chegar nas semifinais fatura premiação de R$ 7,3 milhões.

Desafio tricolor

O Fortaleza alcançou o objetivo do planejamento estratégico com a vaga nas oitavas de final. No acúmulo geral, faturou R$ 9,91 milhões ao eliminar Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará e CRB-AL.

Legenda: O Fortaleza atravessa boa fase na Série A e conseguiu avançar nas etapas da Copa do Brasil Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com o avanço da competição, a tendência é de adversários mais difíceis no mata-mata. Até o momento, o time tricolor se deparou com uma equipe de aspecto econômico similar e outras três de divisões nacionais diferentes.

Sob comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, o Leão igualou a melhor campanha da história do clube na Copa do Brasil, quando chegou nas quartas em 2001. Na época, foi eliminado para a Ponte Preta. Em 2019 e 2020, o time iniciou nas oitavas e logo deixou o torneio.

Participantes das oitavas da Copa do Brasil de 2021

Athletico-PR

Atlético-MG

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Santos

São Paulo

Flamengo