Enderson: é justa a “perseguição”?

Não é de hoje que o torcedor tricolor “pega no pé” de seu treinador. Enderson Moreira já chegou pressionado, não só pela necessidade de tirar o time da zona da degola no Brasileirão, como pela própria insatisfação da torcida.

Pela Série A, Enderson venceu 3 jogos em casa, dois, contra adversários diretos, e por fim, livrou o Fortaleza do rebaixamento que preocupava bastante.

Sem tempo para pré-temporada e montagem do novo elenco, o técnico vem tendo que fazer teste e mais testes, com os campeonatos de 2021 já em andamento. Dificuldade para qualquer treinador de futebol, em mais uma temporada atípica por conta da Pandemia.

A questão é que, mesmo com todos esses senões, o time deveria estar apresentando uma qualidade melhor de jogo. Não tem sido muito inspirador acompanhar o tricolor em campo, e isso tem incomodado bastante o torcedor que já não “vai com a cara” do comandante.

Porém, ao menos os resultados estão vindo. O Leão está invicto na temporada, com um jogo atrás do outro e sem tempo para treinar. Falta bola, mas tem resultado. Difícil conciliar as duas coisas com a necessidade de montar um novo time, um novo elenco.

Ainda acho cedo. Mas se não evoluir logo, concordarei com a pressão da massa. É preciso render mais.