Clássico-Rei: Enderson Moreira ganha fôlego no Fortaleza para sequência do trabalho

O resultado do Clássico-Rei sempre traz carga de pressão, é histórico. Por vezes, trabalhos são encerrados ou conquistam novo ânimo após o placar. Para o Fortaleza, o efeito é positivo em curto prazo após o empate em 0 a 0, neste sábado (20), na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste.

Isso porque há uma cobrança sobre o trabalho do treinador Enderson Moreira - desde a chegada ao Pici. Na atual temporada, invicto com seis partidas, enfrenta pedidos da torcida para mudança na comissão técnica.

Por isso, não ser derrotado era necessário. E o time conseguiu ser competitivo nos primeiros minutos, com postura agressiva e forte marcação. Na balança do equilíbrio, o Leão teve leve superioridade no 1º tempo.

O panorama traz novo fôlego ao comandante, que tem poucos dias para trabalhar o elenco até a próxima rodada da competição: enfrenta o Santa Cruz, às 21h30, na Arena Castelão.

Jogos do Fortaleza na temporada de 2021

03.03 - Fortaleza 1x0 CRB | Copa do Nordeste

06.03 - Sampaio 0x2 Fortaleza | Copa do Nordeste

10.03 - Atlético-CE 0x2 Fortaleza | Campeonato Cearense

13.03 - Fortaleza 1x1 Treze-PB | Copa do Nordeste

17.03 - Caxias 0x1 Fortaleza | Copa do Brasil

Identidade tática

Legenda: O atacante David foi titular do Fortaleza no Clássico-Rei Foto: Kid Júnior / SVM

O Fortaleza esboçou o time titular no Clássico-Rei. O esquema foi o 4-3-3, com Wellington Paulista, David e Robson. O trio foi municiado pelo meia Luiz Henrique, escolhido para a função contra o Ceará.

No meio-campo, a tendência é priorizar o vigor físico com Éderson e Jussa - a dupla foi novamente escolhida para atuar em detrimento de Juninho e Ronald. Sem analisar o quesito técnico, cumpriram a função com êxito.

Na defesa, as dificuldades com o lance aéreo persistem. Na bola parada, quase foi vazado em cabeçada de Klaus - depois com Robson chutando contra a própria trave. O goleiro Felipe Alves segue soberano no setor.

Mais reforços

Legenda: O elenco do Fortaleza recebe reforços para a sequência do ano Foto: Kid Júnior / SVM

No fim, a tendência é de evolução do Fortaleza. Os conceitos em campo foram definidos e há insistência na metodologia, o que permite melhor entrosamento. O atacante David, aberto na esquerda, conseguiu ser protagonista nos últimos jogos e também soma mais participação no contra-ataque tricolor.

A chegada de reforços, a exemplo do lateral Yago Pikachu e do volante Gustavo Blanco, pode simbolizar mais qualidade na posse de bola. Essa característica deve deixar a equipe mais dominante em campo.

Tudo analisado em um grupo formado de modo quase espontâneo: foram seis partidas em maio até o momento, uma a cada 3,5 dias com viagens para Rio Grande do Sul e Maranhão no calendário.