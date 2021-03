Torcida do Fortaleza critica Enderson Moreira por atuação e postura em coletiva; veja reações

A torcida do Fortaleza não está satisfeita com o desempenho do time neste começo de temporada. A fraca atuação durante vitória contra o Caxias, da 4ª divisão nacional, pela 1ª fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (17), reiterou as críticas, ainda mais inflamadas depois da coletiva pós-jogo do técnico Enderson Moreira.

"Claro que poderíamos ter apresentado um futebol mais vistoso, mas o importante aqui era se classificar. Fizemos o jogo que era necessário ser feito aqui. Plasticamente não é bonito mas o adversário era o mais difícil possível da 1ª Fase, o Caxias é vice-campeão gaúcho e experiente", declarou o treinador na entrevista após o triunfo.

Nas redes sociais, os torcedores contestaram os comentários de Enderson quanto à partida, pedindo um mea culpa pela atuação do elenco contra um adversário inferior.

Veja as reações dos torcedores depois do jogo

À frente do Leão do Pici, o técnico tem 15 duelos, com sete vitórias, dois empates e seis derrotas. O Tricolor ainda está invicto nesta temporada, com apenas um gol tomado em cinco confrontos.

O próximo compromisso do Fortaleza é diante do Ceará, em Clássico-Rei válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, às 16h deste sábado (20), no Castelão.