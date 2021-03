Ceará: colombianos como solução

Além da renovação de seu principal jogador na temporada passada, que foi o Vina, o Ceará investiu na contratação de dois colombianos para suprir as ausências dos “pontas” que saíram.

Apesar de Lima ter sido adquirido pelo alvinegro, o Vovô perdeu peças como Léo Chú, Mateus Gonçalves, Leandro Carvalho... Sem falar dos que ainda estão no elenco, mas se saírem, não deixarão saudade, Wescley e Felipe Baxola. Ainda teve a infelicidade da lesão do Jacaré, que vinha bem na temporada.

Todos jogadores que atuavam pelas extremas. Um número bem razoável. A diretoria agiu com um pensamento não só de reposição, mas de trazer atletas que chegassem e fossem, pelo menos à priori, titulares.

É assim que eu vejo “Speed” Mendoza e Yony Gonzales, no time de Guto Ferreira. Cada um em uma extremidade do campo ofensivo, com qualidade de infiltração, drible e finalização, além do poder de recomposição. Os considero contratações de alto nível, que mostram, inclusive, a mudança da patamar do Ceará, no mercado.

Tudo isso, em teoria. Vamos ver se será aplicado dentro de campo.