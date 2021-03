Ceará oficializa contratação de meia Lima até o fim de 2023

O Ceará oficializou a contratação do meia Lima até o fim de 2023. O atleta pertencia ao Grêmio e foi adquirido em definitivo, com compra de 50% dos direitos econômicos por R$ 3,5 milhões. Assinatura do contrato ocorreu nesta quinta-feira (18), com retorno aos treinos durante semana.

Pelo Vovô, o atleta de 24 anos realizou 80 jogos e marcou 15 gols. Participou da campanha invicta da Copa do Nordeste 2020, além do acesso à Série A em 2017. Nas duas situações, com vínculos de empréstimo.

A diretoria alvinegra manifestou interesse na aquisição do meia ao término do Brasileirão de 2020. Fora da lista de relacionados da Libertadores, Lima tinha pouco espaço com o técnico Renato Gaúcho e foi vendido.

“Estou muito feliz em fechar com o Ceará por mais essas duas temporadas. Sou muito feliz jogando no Vozão. Fiz amigos no clube e conquistei título, que é o mais importante. A diretoria está formando um time forte para um ano que exigirá ainda mais da gente. Agradeço o carinho do torcedor e a confiança do professor Guto e de toda diretoria. Vamos em busca dos nossos objetivos”, declarou.

Ficha técnica

Nome: Vinicius Moreira de Lima (Lima)

Posição: Meia

Nascimento: 11/06/1996 (23 anos)

Naturalidade: Araçatuba/SP

Clubes: Grêmio/RS, São Paulo/SP, Mallorca (Espanha), Al Wasl (Emirados Árabes) e Ceará/CE.

