Ceará fecha com o goleiro Paulo Filho para a disputa do Brasileirão sub-20

O Ceará fechou o reforço do goleiro Paulo Filho para a disputa do Campeonato Brasileiro sub-20. O atleta de 20 anos nasceu em Fortaleza mas começou a carreira no Athletico-PR em 2015.

Paulo estava no sub-20 do Fluminense, pelo qual jogou quatro partidas e ficou em 3º lugar no Brasileiro de Aspirantes, conquistado pelo Vovô.

"Me sinto feliz e prestigiado por estar nesse clube maravilhoso e de tanta repercussão nacional. Espero ajudar o Ceará a conquistar títulos e fazer bons jogos por aqui. Vou me dedicar ao máximo por esse time. Fui muito bem recebido por todos aqui no clube. Atletas, dirigentes, funcionários, todos me trataram da melhor maneira possível. Agora espero corresponder a esse carinho todo dentro de campo. Espero poder ajudar o Juca (treinador da base), o Matheus (treinador de goleiros) e todos meus companheiros para fazermos uma ótima campanha nesse ano", afirmou o jogador em sua chegada ao Alvinegro.

O início do Brasileiro sub-20 deve ocorrer em maio e o Estadual da categoria foi adiado devido à pandemia. Enquanto isso, Paulo já treina com o restante do grupo no CT de Itaitinga.