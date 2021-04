A confirmação do excelente momento do futebol cearense

Depois de anos e anos sendo uma espécie de “terceira força” no Nordeste, o futebol cearense vive seu auge.

Por muito tempo, nos acostumamos com pouco. O correto é o que vivemos hoje. Temos torcidas enormes e apaixonadas, que não deveriam ter passado tanto tempo longe de situações como a atual.

Com os dois gigantes pelo terceiro ano seguido na série A, juntos, e as melhores campanhas na Copa Nordeste, esse momento é solidificado em 2021.

Em 2019 deu Fortaleza, ano passado deu Ceará. Esse ano, os dois novamente nas semifinais, com méritos. É algo merecido e que não é por acaso.

Isso sem falar no Ferroviário e no Floresta, ambos na série C do campenato brasileiro, também fazendo bonito pelo estado.

Graças as excelentes gestões, o momento é nosso, e devemos, sim, aproveitar e nos orgulhar.