Mercado da bola: as contratações dos clubes da Série A de 2023 na janela; veja lista

A nova janela de transferência do futebol brasileiro foi aberta nesta segunda-feira (3) e já apresenta novidades para a Série A de 2023. A maioria dos clubes buscou contratações antes mesmo do intervalo liberado para os reforços, que segue até 2 de agosto. O Diário do Nordeste fez uma lista com os anunciados, o que inclui o futebol cearense.

Até o momento, o Fortaleza acertou com duas contratações: o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e o atacante Marinho. Dentro do planejamento do departamento de futebol, o Leão estimou anunciar três novidades para o elenco.

Total de reforços para Série A na nova janela de transferências

3 reforços: América-MG, Flamengo, Fluminense e Vasco.

2 reforços: Coritiba, Cuiabá e Fortaleza

1 reforço: Atlético-MG, Athletico-PR, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Goiás, Internacional e São Paulo

Nenhum reforço: Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Grêmio, Palmeiras e Santos.

Leia mais Alexandre Mota Janela de transferência do Brasil abre nesta segunda (3); confira os reforços de Ceará e Fortaleza

Vale ressaltar que esse é o último momento no ano para buscar contratações com foco na sequência de 2022. Depois, os times só poderão contratar atletas que estejam livres no mercado.

REFORÇOS ANUNCIADOS PARA A NOVA JANELA DA SÉRIE A

América-MG

LAD - Daniel Borges (Botafogo): empréstimo até o fim de 2024.

ATA - Paulinho Boia (Kyoto Sanga, do Japão): empréstimo até julho de 2024.

ATA - Pedrinho (São Paulo): detalhes ainda não divulgados.

Athletico-PR

LAE - Lucas Esquivel (Unión Santa Fé, da Argentina): contrato até julho de 2028.

Botafogo

ATA - Diego Hernández (Montevio Wanderers, do Uruguai): contrato até o fim de 2025.

Corinthians

MEI - Matías Rojas (Racing, da Argentina): contrato até julho de 2027.

Coritiba

VOL - Fransérgio (Bordeaux, da França): contrato até o fim de 2026.

ATA - Edu (Cruzeiro): empréstimo até o fim de 2023.

Cruzeiro

LAD - Helibelton Palacios (Elche, na Espanha): contrato até o fim de 2025.

VOL - Lucas Silva (Grêmio): detalhes ainda não divulgados.

ATA - Paulo Vitor (Real Valladolid, da Espanha): contrato até o fim de 2025.

Cuiabá

VOL - Lucas Mineiro (Westerlo, da Bélgica): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Clayson (V-Varen Nagasaki, do Japão): contrato até o fim de 2025.

Flamengo

GOL - Rossi (Al Nassr, da Arábia Saudita): contrato até o fim de 2027.

VOL - Allan (Atlético-MG): contrato até o fim de 2027.

ATA - Luiz Araújo (Atlanta United, dos EUA): contrato até o fim de 2027.

Legenda: O goleiro Rossi chega para ser titular do elenco do Flamengo Foto: divulgação / Flamengo

Fluminense

LAE - Diogo Barbosa (Grêmio): empréstimo até o fim de 2023.

MEI - Leo Fernández (Toluca, do México): empréstimo até o fim de 2023.

ATA - Yony González (Portimonense, de Portugal): detalhes ainda não divulgados.

Fortaleza

LAE - Gonzalo Escobar (UD Ibiza, da Espanha): detalhes ainda não divulgados.

ATA - Marinho (Flamengo): contrato até o fim de 2025.

Legenda: Marinho deve ganhar condições de jogo pelo Fortaleza até quarta-feira e pode estrear contra o Athletico-PR Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Goiás

VOL - Luís Oyama (Botafogo): empréstimo até o fim de 2023.

Internacional

ATA - Enner Valencia (Fenerbahçe, da Turquia): contrato até junho de 2026.

Legenda: Novo reforço do Internacional, o atacante Enner Valencia é o capitão da seleção do Equador Foto: Interncional

São Paulo

ATA - Alexandre Pato (Orlando City, dos EUA): contrato até o fim de 2023.

Vasco

ZAG - Maicon (Santos): contrato até o fim de 2023.

ZAG - Medel (Bologna, da Itália): contrato até o fim de 2024.

ATA - Serginho (Giresunspor, da Turquia): contrato até o fim de 2025.