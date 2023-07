Janela de transferência do Brasil abre nesta segunda (3); confira os reforços de Ceará e Fortaleza

A segunda janela de transferências do futebol brasileiro abre nesta segunda-feira, dia 3 de julho. A data faz parte do novo mecanismo da CBF para controlar as movimentações do mercado e se adequar ao padrão da Fifa. O primeiro período de transações foi entre 10 de janeiro e 20 de abril.

Desta vez, os clubes possuem até 2 de agosto para acertar contratações. No Brasil, a regra está aplicada apenas para os times das Séries A e B, o que envolve Ceará e Fortaleza. Agora, os times têm autorização para regularizar as contratações a partir de hoje.

O Vovô anunciou o lateral-direito colombiano Orejuela e o atacante Bissoli, enquanto o Leão oficializou o atacante Marinho e tem um pré-contrato com o lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar.

JANELAS DE TRANSFERÊNCIA DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2023

Primeiro intervalo: entre 10 de janeiro e 20 de abril.

Segundo intervalo: entre 18 de julho e 20 de agosto.

As movimentações servem para atletas do mercado nacional e internacional. Após esse intervalo de dias, não haverá outra janela até o fim da temporada de 2023, ou seja, esse é o momento de reforçar. A regra também envolve o retorno de atletas emprestados, que devem ocorrer nesse intervalo.

Caso os nomes sejam inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até um dia antes do próximo jogo, estarão liberados para entrar em campo. Na sexta (7) o Ceará encara o Botafogo-SP, às 21h30, na Arena Castelão, pela 2ª divisão. O Fortaleza enfrenta o Athletico-PR no domingo (9), às 18h30, em casa.

Reforços do Ceará na nova janela de transferência

LAD - Orejuela (São Paulo): empréstimo até abril de 2024.

ATA - Guilherme Bissoli (Athletico-PR): contrato até o fim de 2023.

Reforços do Fortaleza na nova janela de transferência

LAE - Gonzalo Escobar (UD Ibiza, da Espanha): situação ainda não revelada.

ATA - Marinho (Flamengo): contrato até o fim de 2025.