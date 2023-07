Ceará acerta contratação do lateral-esquerdo Paulo Victor; veja detalhes

O Ceará acertou a contratação do jovem lateral-esquerdo Paulo Victor. O jogador de 22 anos pertence ao Internacional mas estava emprestado ao Vasco desde 2022. Fora dos planos de Mano Menezes, ele chega ao Vovô com um contrato de empréstimo de um ano.

Paulo Victor deve chegar em Fortaleza ainda nesta quarta-feira (5) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Ceará. Ele será o terceiro lateral-esquerdo do elenco, ao lado de Willian Formiga e Danilo Barcelos.

Paulo Victor de Almeida Barbosa, popularmente conhecido como Paulo Victor ou simplesmente “PV”, foi revelado pelo Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Após se destacar na equipe, o jogador fechou com o Botafogo, onde permaneceu até 2021.

Depois de deixar o Botafogo, Paulo Victor foi negociado com o Internacional, que comprou 50% dos direitos do jogador por R$ 6 milhões. Com pouco espaço no Inter, o lateral foi emprestado ao Vasco em 2022 e permaneceu no clube até este ano.

Com a camisa da equipe carioca foram 15 jogos e uma assistência. Em 2023, foram nove jogos, sendo apenas três como titular, todos eles no Campeonato Carioca. O jogador só entrou em campo em uma partida do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA | PAULO VICTOR

Nome: Paulo Victor de Almeida Barbosa

Posição: lateral-esquerdo

Nascimento: 13/04/2001 (22 anos)

Naturalidade: Bocaiúva (MG)

Altura: 1,80 m

Clubes: Nova Iguaçu, Botafogo, Internacional e Vasco.