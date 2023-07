Ceará ganha receita com venda de Vitor Gabriel pelo Flamengo; veja valor

O Ceará garantiu receita com a saída do atacante Vitor Gabriel. Vendido pelo Flamengo ao Gangwon FC, da Coreia do Sul, por US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões), o centroavante de 23 anos encerrou o vínculo de empréstimo com o time cearense, mas ativou a taxa de vitrine.

O mecanismo indicia que o Vovô tem direito a 10% da operação. Logo, o Ceará ganha R$ 580 mil.

O vínculo de Vitor Gabriel no futebol sul-coreano será até o fim de 2026. O Flamengo recebe 50% desse montante, com o restante pertencendo ao Nova Iguaçu/RJ, e ainda detém um percentual de 50% de Mais-Valia, que seria uma parte do lucro do Gangwon FC em uma eventual futura negociação.

Na temporada de 2023, o atleta era um dos destaques alvinegros. Ao todo, foram 30 partidas, com 11 gols e cinco assistências. Revelado pelo Nova Iguaçu, defendeu o Flamengo na base e acumulou passagens também por Braga, de Portugal, e Juventude.

Legenda: Vitor Gabriel se despediu do Ceará em suas redes sociais Foto: Reprodução / Instagram