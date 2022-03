Fortaleza tem atuação abaixo e não consegue sustentar vitória contra Altos-PI fora de casa

O Fortaleza está classificado às quartas de final da Copa do Nordeste de 2022. O empate contra o Altos-PI e os demais jogos permitiram a conquista da vaga ao mata-mata em campanha positiva. O que não anula a atuação abaixo no 1x1 do Piauí, apesar das condições ruins do gramado.

O estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, atrapalhou a qualidade técnica leonina. Mas o time também sofreu com as investidas do adversário, não resistiu à pressão e cedeu a igualdade.

Números de Altos-PI x Fortaleza (FootStats)

Posse de bola: 50 x 50

Finalizações: 15 x 11

Escanteios: 6 x 4

Passes certos: 285 x 263

Cruzamentos: 26 x 19

Desarmes: 19 x 14

O panorama foi construído com time misto, dentro do rodízio previsto pelo técnico Vojvoda. E uma parte das peças escolhidas também se apresentou mal, como Juninho Capixaba e Landázuri. No âmbito ofensivo, as principais chegadas foram com bola parada e em cruzamentos, exigindo poucas intervenções do goleiro.

O empate entra no rol da apresentação das equipes. O Leão dominou a posse e abriu o placar com Pikachu, enquanto o Altos-PI aumentou o volume e deixou tudo igual com Betinho no 2º tempo.

Insegurança na defesa

O Fortaleza manteve o esquema tático 3-5-2 com o goleiro Max Walef de titular, além de Tinga, Benevenuto e Ceballos no trio defensivo. Pelos lados, Pikachu e Capixaba. A ideia era imposição física, com linha alta e abafando a saída adversária, muitas vezes com infiltrações dos defensores.

Legenda: O Fortaleza teve atuação coletiva abaixo contra o Altos-PI pela Copa do Nordeste Foto: Felipe Cruz / Fortaleza

A postura adiantada permitiu contra-ataques. Na organização defensiva, cedeu espaço na frente da área para finalizações. Assim, não apresentou solidez até ser vazado na sequência de um bate-rebate na área. O setor é o mais instável em 2022 e ainda precisa de ajustes.

Desempenho como visitante

O Fortaleza ainda não venceu na Copa do Nordeste fora da Arena Castelão. Nos três momentos em que atuou longe do estádio, empatou com Botafogo-PB (1x1), Náutico (2x2) e Altos-PI (1x1). A outra igualdade da equipe tricolor foi o Clássico-Rei (1x1), quando foi o mandante do jogo no equipamento.

Em paralelo, superou Floresta (2x0), Sousa-PB (5x0) e Bahia (3x1) dentro de casa. O nível do campo adversário tem impacto, mas as atuações longe da torcida foram também as piores na competição. O nível de concentração e a estratégia devem ser trabalhadas para equiparar o nível fora dos domínios.