Altos-PI x Fortaleza: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

É em busca da classificação com uma rodada de antecedência que o Fortaleza entre em campo neste sábado (5), para enfrentar o Altos-PI, às 17h45min, no estádio Lindolfo Monteiro, em partida válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

Em caso de triunfo, o Tricolor garante a vaga nas quartas de final da competição sem depender de nenhum outro resultado. Inclusive, em caso de derrota do CSA para o Ceará, que também jogam neste sábado, na Arena Castelão, o Leão do Pici irá assegurar também a 1ª colocação do Grupo A.

Terminar na liderança da chave assegura a vantagem de atuar a próxima fase da competição em casa, com o apoio do torcedor no jogo único que vale a classificação para a semifinal. O adversário no mata-mata será o 4º colocado do mesmo grupo (que hoje é o Sampaio Corrêa).

Escalação

Legenda: O volante Zé Welison foi apresentado pelo Fortaleza no dia 22 de fevereiro Foto: Karim Georges / Fortaleza EC

Para garantir a classificação logo, a tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda mande a campo força praticamente máxima. A expectativa fica por conta da possibilidade da primeira partida de Renato Kayzer como titular.

Outra novidade pode ser o volante Zé Welison, que foi regularizado e está à disposição do treinador argentino para poder realizar a estreia com a camisa leonina.

Altos-PI

Com oito pontos conquistados em seis jogos disputados, o Altos-PI ocupa a 6ª colocação no Grupo B. Além de vencer o jogo, precisa torcer por tropeços de Bahia e Náutico, que enfrentam Sport e Sergipe, respectivamente, para entrar no G-4.

O time piauiense, porém, vem embalado pela classificação na Copa do Brasil. No meio de semana, venceu o Sport por 1 a 0 e avançou para a segunda fase da competição.

O time comandado pelo técnico Carlos Rabello tem algums velhos conhecidos do torcedor cearense, como os volantes Sousa Tibiri (ex-Ferroviário) e Marconi (ex-Floresta), além dos atacantes Dico (com passagens por Tiradentes e Horizonte) e Betinho (ex-Fortaleza).

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Copa do Nordeste - 7ª rodada

Data: 5 de março de 2022

Hora: 17h45min

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)

Transmissão: NordesteFC, SBT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Lennon Mccartney Farias Paes (AL)

Escalações

Altos-PI

Marcelo; João Carlos, Mimica, Lucas Souza e Dieyson; Sousa Tibiri, Marconi, Eliélton, Dieguinho e Manoel; Betinho. Técnico: Carlos Rabello

Fortaleza

Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Romero (Renato Kayzer) Técnico: Juan Pablo Vojvoda