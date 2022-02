Fortaleza vence o Bahia e amplia vantagem na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

O Fortaleza venceu o Bahia neste sábado (19) por 3 a 1, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Os atacantes Silvio Romero, Moisés e Depietri marcaram os gols e definiram o triunfo leonino. Hugo Rodallega descontou para os visitantes.

Com o resultado, a equipe de Vojvoda chegou aos 12 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Grupo A. O Bahia, por sua vez, figura na 4ª colocação do Grupo B, com 7 pontos, podendo ser ultrapassado por Altos-PI e Botafogo-PB no desfecho da rodada.

O Tricolor volta as atenções agora para o Campeonato Cearense. Tentando o tetracampeonato, o Leão do Pici volta a campo na terça-feira (22), para enfrentar o Pacajus, pelo primeiro jogo das quartas de final.

O JOGO

Legenda: Romero marcou o 1º gol dele pelo Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM

O time da casa se impôs desde o começo e foi bastante superior no primeiro tempo, melhor organizado e sem deixar o Bahia crescer no jogo.

Não demorou para o Fortaleza estabelecer vantagem no placar. Logo aos quatro minutos, Moisés fez ótima jogada individual pela direita de ataque e cruzou na medida para Silvio Romero, livre na área, tocar para as redes e marcar o primeiro gol com a camisa tricolor.

Aos 29 minutos, foi a vez do próprio camisa 21 marcar o dele. Após jogada ensaiada na cobrança de escanteio, passando de pé em pé até chegar de Ronald, que encontrou o camisa 21, de fora da área, para ampliar para o Fortaleza.

Max Walef foi pouco exigido, mas trabalhou bem quando acionado.

No intervalo, Guto Ferreira mudou. Colocou Raí e Matheus Bahia e a subtituição fez efeito logo no primeiro minuto, quando o lateral-esquerdo deu assistência para Hugo Rodallega, que mandou uma bomba no ângulo, sem chances para Max Walef, diminuindo para o Bahia.

Apesar do gol, o Esquadrão não teve forças para chegar ao empate. Vojvoda fez substituições que melhoraram o time e o Fortaleza seguiu criando chances de gol, com Lucas Lima, Depietri e Robson. Tanto que chegou ao terceiro com o argentino.

Aos 46 minutos, Robson recebeu ótimo lançamento de Matheus Vargas, limpou a marcação e tocou para Depietri, livre na área, marcar o terceiro e sacramentar a vitória do Fortaleza.

Legenda: Depietri marcou o 3º gol do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula/SVM