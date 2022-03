Fortaleza garante vaga nas quartas de final do Nordestão após empate com o Altos-PI

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Altos na sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida deste sábado (5) ocorreu no Estádio Lindolfo Monteiro , em Teresina, no Piauí. Yago Pikachu abriu o placar para o Leão, mas Betinho deixou tudo igual nos minutos finais do jogo. Com o empate, o Leão garantiu vaga nas quartas de finais do torneio regional.

Na próxima rodada, o Tricolor recebe o CRB. A partida será no sábado (19), na Arena Castelão, às 17h45. No mesmo dia e horário, o Altos visita o CSA no Rei Pelé.

O JOGO

O Fortaleza bem que tentou chegar ao gol no primeiro tempo, mas sofreu com a marcação do Altos no último terço do campo. Silvio Romero estava bem marcado e pouco conseguiu arriscar. Juninho Capixaba, Benevenuto e Matheus Vargas ainda tiveram algumas chances de perigo, mas não estavam bem de mira.

O Verdão Altino trabalhou os contra-ataques rápidos. Apostou na ligação direta para chegar ao gol e conseguiu algumas chances. O ritmo de jogo diminuiu, e o Leão passou a dar mais liberdade para o adversário tocar a bola, principalmente pelo meio. tibiri

Manoel e Tibiri arriscaram pelo time da casa. Mas a melhor chance foi do lateral João Carlos, que chutou forte na trave de Max Walef, aos 35 minutos. Apesar da maior posse de bola, o Leão sofreu para avançar ao ataque. Assim, a etapa terminou sem gols.

Legenda: Fortaleza e Altos empataram em jogo da sétima rodada da Copa do Nordeste. Foto: Luís Júnior/Altos FC

No segundo tempo, Jussa arriscou de longe, Matheus continuou tentando, mas Yago Pikachu abriu o placar. Aos 13', ele recebe cruzamento e toca rasteiro. Sem chance para o goleiro Andrey. O Verdão Altino não desistiu. Dieyson e Dieguinho quase empataram.

Manoel teve liberdade para arriscar e levou mais perigo à meta tricolor, mas foi para o banco. Betinho entrou no lugar dele e resolveu. Aos 39’, ele pega sobra de bola após falha da defesa Tricolor e chuta forte. Tudo igual em Teresina. O placar de 1 a 1 seguiu até o fim do jogo.