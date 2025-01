SDE e Cipp em Berlim

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Adagri e o Complexo Industrial Portuário do Pecém estão confirmados para participar do Fruit Logística 2025 em Berlim, de 5 a 7 de fevereiro. O intuito é promover a fruticultura cearense e potencialidades do estado como um produtor e exportador de frutas do Brasil e buscar parcerias estratégicas.

É preciso destacar que o Ceará é um grande polo de fruticultura irrigada e ainda dispõe de áreas preparadas para a expansão, sendo um dos maiores exportadores de frutas e nozes secas ou frescas, com destaque para o segmento de castanhas.

Trata-se de uma excelente oportunidade para mostrarmos a diversos investidores da fruticultura mundial o potencial e a competitividade do Ceará e, desta forma, prospectarmos novos investimentos no setor que impulsionem o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.

Apresentaremos as potencialidades do estado do Ceará, e a credibilidade que o estado e a gestão do governador Elmano de Freitas desfrutam para garantir segurança técnica, econômica, jurídica e política aos que desejam investir no Estado.

A autosuficiência em energia limpa já instalada (éolica e solar) e a expectativa de implantação do polo de Hidrogênio Verde, são também elementos que distinguem o Ceará, face a pauta mundial de transição energética para energias renováveis e desenvolvimento econômico sustentável.

Teremos diversas reuniões com investidores internacionais bem como reunião na Embaixada do Brasil em Berlim com a presença do embaixador Roberto Gomes de Mattos e do diplomata Hamad Kalaf. Faremos visita à ECF Farmsystems que é referência em agricultura urbana para conhecermos soluções inovadoras que podem ser aplicadas no Ceará.

Um estande da SDE e Cipp estará apresentando os projetos existentes, investimentos, incentivos fiscais e informações gerais do estado.