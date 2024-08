Por que levar a governança corporativa para sua empresa?

É um grande equívoco pensar que a governança corporativa é destinada exclusivamente a organizações poderosas, com recursos para investir somas elevadas. Ao contrário, deve chegar a todos os segmentos econômicos e da sociedade, como será demonstrado nos painéis do 2º Seminário de Governança do Nordeste, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), com data marcada para 5 de setembro, em Fortaleza. A programação ajudará a responder a uma importante questão: Por que levar a governança para a sua empresa? E mais ainda: para sua vida?

Primeiro, porque a governança pode contribuir com a longevidade das organizações. Quando pensamos na governança aplicada em empresas controladas por grupos familiares isso se torna ainda mais relevante, afinal, trata-se de um negócio como um legado, passado de geração para geração.

Por isso, no evento, o Grupo Solar Coca-Cola mostrará que as boas práticas contribuem para gerar excelentes resultados, inclusive financeiros. A governança pode ser essencial, também, para auxiliar na complexidade de uma operação compartilhada entre vários grupos familiares e um grande sócio global multinacional.

Segundo porque a governança corporativa contribui para atendermos demandas atuais e sociais. Outro tema essencial que será abordado no seminário é o ESG (Ambiental, Social e Governança, na sigla em português). Estarão no evento dirigentes de programas que estão criando e propagando modelos que ajudam a mudar o sistema, promovendo oportunidades de educação e subsistência.

Um exemplo concreto que mostraremos na programação é o da Associação Cactus, que propicia acesso à educação de qualidade para jovens oriundos de escolas públicas. A iniciativa começou a partir de dois alunos do interior do Ceará que ganharam a medalha de ouro na maior olímpiada de matemática do planeta, a OBMEP. Hoje, a entidade atua em 62 cidades de 16 estados, com mais de 1.800 alunos premiados em olimpíadas estudantis nacionais, mais de 2.500 alunos premiados na Olimpíada Cactus e mais de 900 escolas parceiras.

Terceiro, porque a governança é um sistema fundamentado por princípios. De acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, cuja sexta edição foi lançada em 2023 pelo IBGC, são cinco os direcionadores: integridade, transparência, responsabilização, equidade e sustentabilidade. E vamos aliar todos eles com uma grande paixão nacional: o futebol.

O evento contará com relatos do Fortaleza Esporte Clube, que nos últimos anos se tornou um exemplo de time bem administrado. Executando um planejamento estratégico bem arquitetado, começou a se estruturar e a ascender no cenário regional e nacional. A atual gestão prosseguiu com a reestruturação e, adotando princípios de governança, vem alcançando excelentes resultados.

Também vamos mostrar outro importante exemplo do Nordeste: o Esporte Clube Bahia, que conta com uma gestão extremamente moderna. Protagonistas destas duas grandes histórias do futebol nordestino serão palestrantes no seminário.

Teremos mulheres de destaque no campo empresarial e do futebol moderando os debates sobre os temas expostos no seminário. Trata-se do maior evento de governança realizado no Nordeste. No ano passado ocorreu em Recife.

Se assim como eu, o seu propósito também é encontrar caminhos para ajudar a responder à pergunta: “por que levar a governança para a sua empresa”, eu diria que a prática não é burocracia e sim um conjunto de estruturas para proporcionar robustez e perenidade aos negócios.

E, mais do que isso: devemos pensar como devemos levá-la não apenas para as organizações, mas também para as nossas vidas. Vamos juntos nesta jornada?

Renata de Paula Santiago é coordenadora-geral do Capítulo Ceará do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC)