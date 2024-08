Nova ordem mundial

Observando o cenário corporativo pode-se afirmar que está envolto em grandes desafios, novos movimentos estão sendo constituídos na sociedade global, os quais impactam nas premissas da governança corporativa e envolvem questões em diversas ordens, atingindo fortemente os eixos da tecnologia, relações de trabalho, modelos de negócio, competitividade, inovação e demandas na área da sustentabilidade. Em consonância com o cenário corporativo, a ordem mundial é afetada por questões complexas como a crise climática, a necessidade de alterar drasticamente a matriz energética, visando a redução do consumo das energias fósseis, aquecimento global, desmatamento, poluição dos solos e hídrica, desertificação, desigualdade social, insegurança alimentar, conflitos armados, crise na saúde mental em escala global.

Ante essa configuração mundial, o modelo de negócio pautado no consumismo irresponsável e relações de poder deve ser repensado pelos grandes líderes. Nosso planeta está imerso em crises humanitárias e ambientais. Devemos pensar hoje que a cultura sustentável deixou de ser uma opção para tornar-se um mecanismo de sobrevivência da humanidade.

Nessa perspectiva, o modelo de negócio das organizações urge por mudanças e por adotar práticas relacionadas ao E.S.G, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (ambiental, social e governança) torna-se vital para a sobrevivência dos negócios, bem como para a construção de uma sociedade pautada no respeito ao meio ambiente e uma vida digna.



O Instituto de Educação Portal consolidou a Rede IEP de Sustentabilidade. Atuamos há 17 anos no fomento de práticas sustentáveis, contribuímos para a promoção dos objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, os quais representam um plano da ação global. Conclamamos a sociedade para fazer parte desse grande movimento, integrando uma nova forma de se relacionar com o planeta, contemplando a vida nos aspectos da ética, equidade e dignidade. O Fórum IEP de Sustentabilidade é uma contribuição para a difusão de práticas sustentáveis. A décima sétima edição acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro de 2024, no Shopping Riomar Fortaleza.