Cearensidade: celebração de um povo e suas raízes

A campanha Cearensidade representa mais do que uma ação de marketing; é um movimento que celebra a essência do povo cearense e suas raízes. Como presidente da Acesu, tenho orgulho de testemunhar a força e o impacto que essa iniciativa tem gerado em nosso Estado, unindo marcas, supermercados e consumidores em torno de um sentimento de pertencimento e valorização do que é nosso.

A presença do icônico cantor e humorista Falcão como garoto-propaganda simboliza, de forma irreverente e autêntica, a alma cearense: simples, acolhedora, resiliente e, acima de tudo, feliz. Ao abraçar esse espírito, a campanha consegue, de maneira singular, conectar as pessoas com o que há de mais valioso no Ceará: nossa cultura, nossas tradições e a economia local.

A Cearensidade tem o propósito de fazer ecoar o orgulho de ser cearense, reforçando a importância das marcas que compõem nosso cotidiano. Marcas que, assim como nosso povo, resistem, inovam e se adaptam. E essa campanha, ao trazer à tona o que é "de casa", impulsiona o setor supermercadista e também promove a valorização dos produtos locais, gerando empregos, incentivando o consumo consciente e fortalecendo nossa economia.

Os supermercados, que estão no centro dessa ação, são verdadeiros os destaques comunitários. Ao promover essas marcas genuinamente cearenses, estamos, ao mesmo tempo, fomentando o orgulho por aquilo que é nosso e solidificando os laços que unem nossas comunidades.

O impacto positivo dessa ação é evidente: centenas de marcas e lojas estão sendo movimentadas, e, com elas, os corações dos cearenses. Quando compramos um produto da nossa terra, não estamos apenas adquirindo um item de qualidade, estamos apoiando famílias, preservando tradições e ajudando a construir um futuro mais próspero para o Ceará.

A Cearensidade é, também, um lembrete. Um lembrete de que somos fortes juntos, de que podemos transformar nossas comunidades ao reconhecer o valor do que é produzido aqui, com dedicação e carinho. Cada compra em um supermercado participante dessa campanha é um gesto sublime de apoio à nossa cultura e à nossa economia.

Nidovando Pinheiro é presidente da Acesu