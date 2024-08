Reflexões sobre o Mês da Visibilidade Lésbica e os desafios das advogadas lésbicas

O dia da Visibilidade Lésbica, comemorado hoje, 29 de agosto, é um dia crucial para evidenciar e enfrentar os desafios vivenciados por mulheres lésbicas. Aqui, destacaremos os percalços perpetrados na trajetória profissional das mulheres advogadas lésbicas, que não são poucos.

Embora nem todas as mulheres lésbicas advogadas atuem diretamente no campo do direito à diversidade, absolutamente, todas elas enfrentam desafios que correlacionam seu gênero, sua orientação sexual e a sua atuação profissional, sem contarmos com outros atravessamentos, como o de cor e de classe social, a exemplo.

Apesar dos avanços na luta pelos direitos de mulheres lésbicas, as advogadas que assim se orientam ainda enfrentam os prejuízos sociais da discriminação, que subjugam sua competência e invisibilizam suas carreiras. Mulheres advogadas lésbicas enfrentam diariamente comentários desrespeitosos e depreciativos; preconceito em contratações e promoções, sendo muitas vezes preteridas em favor de colegas heterossexuais; diferença de tratamento em projetos e casos, sendo-lhes atribuídos menos projetos importantes ou desafiadores, dentre outros exemplos que demonstram como a lesbofobia pode manifestar-se de diversas formas, impactando a carreira e o bem-estar dessas profissionais.

A lesbofobia prejudica as carreiras das advogadas lésbicas, criando um ambiente hostil e limitando suas oportunidades de avanço. Esse preconceito não só marginaliza suas vozes, mas também afeta seu bem-estar emocional e profissional. Com isso, a sociedade perde em diversidade e inovação no campo jurídico. Além disso, a persistência da lesbofobia reforça desigualdades e compromete a justiça que as advogadas buscam promover.

A luta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/CE por um ambiente profissional livre dos estereótipos e da discriminação é contínua e coletiva, para que todas as advogadas lésbicas tenham o direito de prosperar em ambiente com acesso a oportunidades equitativas.

Ivna Costa é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/CE