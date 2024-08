11 Anos da ZPE Ceará - Impulsionando o Desenvolvimento Econômico do Estado

A Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará) comemora 11 anos de existência hoje, 30 de agosto, consolidando-se como um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social do estado. Desde sua fundação em 2013, a ZPE Ceará tem se destacado como um exemplo de como uma zona de processamento bem planejada pode transformar a economia local, atraindo investimentos estratégicos e gerando oportunidades para a região.

Localizada em São Gonçalo do Amarante, dentro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), a ZPE Ceará ocupa uma área de 576 hectares e está estrategicamente posicionada a 56 quilômetros de Fortaleza, integrando-se a uma região metropolitana com cerca de três milhões de habitantes. O CIPP, concebido como um centro multifuncional, abriga uma diversidade de atividades industriais, apoiadas por uma infraestrutura avançada que inclui porto, gasoduto, ferrovia e energia renovável, tornando-o atraente para empresas de diversos setores.

A ZPE Ceará é organizada em zonas específicas com focos estratégicos. A ZP-1, que abriga empresas como ArcelorMittal Fênix e White Martins, é um centro de produção siderúrgica e de gases industriais, essenciais para várias indústrias. A ZP-2, voltada para o setor energético, é fundamental para o desenvolvimento do hub de hidrogênio verde no Ceará, um projeto que visa posicionar o estado como líder global na produção e exportação desse combustível sustentável. Estão em estudo também a criação da ZP-3, que abrigará novas fábricas e facilities, refletindo a demanda crescente por espaço no complexo.

A Tecer Terminais desempenha um papel crucial dentro desse ecossistema, sendo responsável pela logística eficiente no CIPP, incluindo o manejo de granéis sólidos e contêineres. A cooperação entre a ZPE Ceará e a Tecer Terminais é um exemplo de como a sinergia entre diferentes atores dentro de um complexo industrial pode gerar resultados substanciais para o desenvolvimento do estado, aumentando a competitividade e a atratividade do Ceará como um polo industrial e logístico.

Os 11 anos da ZPE Ceará marcam não apenas um aniversário, mas também uma oportunidade de refletir sobre seu impacto positivo no estado, ajudando a transformar o Ceará em um hub estratégico para o comércio internacional. Este marco é um lembrete do potencial transformador que a ZPE Ceará e o Complexo do Pecém representam para o desenvolvimento contínuo do estado.

Carlos Alberto Nunes é diretor Comercial da Tecer Terminais