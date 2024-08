Estamos Perdidos?

O Estado brasileiro enfrenta momentos de dificuldades, envolvendo os três Poderes Constituídos, podendo comprometer, infelizmente, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme o Art. 2º de nossa Carta Magna. É claro que os desajustes decorrentes dessa situação aflitiva se projetam nas estruturas da sociedade civil e da família. Para que possamos refletir, desprovidos de qualquer conotação partidária, acerca do grau de inquietação nacional, bem como da necessidade de cada brasileiro ter sua parcela de responsabilidade na solução da problemática, apresentaremos algumas ideias de pensadores relacionadas com atitudes e comportamentos das pessoas: “De tanto triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto.” (Rui Barbosa)

“É surpreendente o quanto você pode realizar se não estiver preocupado em saber quem receberá os elogios.” (Abraham Lincoln) “Como é estranho ambicionar o poder e perder a liberdade” (Francis Bacon) “O supérfluo dos ricos é o necessário dos pobres” (Santo Agostinho) "Há homens cuja fraqueza de inteligência não lhes permitiu ir além das coisas corpóreas." (Santo Tomás de Aquino) "Recorda-te do rosto do homem mais pobre e necessitado que hajas visto. Vê se o passo que pensas em dar lhe servirá de alguma ajuda". (Mahatma Gandhi) "Por que a política tem mais sucesso quando promove o ódio que quando promove a concórdia?" (Bertrand Russell) "O único fim em vista do qual um poder exerce-se legitimamente sobre um membro de uma comunidade civilizada é o de impedi-lo de prejudicar os outros." (Stuart Mill)

"A nação que preza outros valores acima da liberdade perderá sua liberdade; e, ironicamente, se forem o conforto e o dinheiro que ela preza mais, ela os perderá também." (Somerset Mangham) "Se você quiser prever o futuro, olha o passado." (Confúcio) "Abra o coração para que entre mais amor." (Goethe) "Ah! Como dói viver quando falta a esperança." (Manuel Bandeira). Não estamos perdidos, Se a tristeza e a desilusão nos perturbam, pensemos em Deus. Busquemos os valores espirituais e não apenas os valores materiais, bem como a justiça, a liberdade e a democracia.

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC