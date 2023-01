Planejamento de Carreira: necessário para qualquer profissional em 2023

Há alguns anos a ideia de planejamento da carreira significava conseguir um emprego em uma boa empresa e permanecer nela até a aposentadoria. A partir de então, o trabalhador poderia galgar aos poucos os degraus que o levaria a posições mais altas dentro da organização.



No entanto, os tempos mudaram e as pessoas também, visto que seus desejos e aspirações se tornaram outras, isto é, diferentes daquelas de seus antepassados. Atualmente, em uma definição precisa e simples, o planejamento nada mais é que uma análise da atual situação atual do mercado, junto com as aspirações e projeções de futuro do profissional.



A partir disso, o planejamento tem como objetivo desenvolver metas e estabelecer estratégias para levar o profissional ao lugar pretendido. Desta forma, o planejamento de carreira significa pensar o que já foi construído e definir os caminhos que deverão ser trilhados para atingir tais objetivos de carreira de profissionais, autônomos, empreendedores, docentes ou consultores.



O momento do planejamento de carreira requer uma conversa séria consigo mesmo. Isso quer dizer que é preciso libertar-se de algumas ideias preconcebidas, além de pensar atentamente sobre suas capacidades e habilidades. Basicamente, é necessário ter em mente alguns pontos como averiguar as condições atuais do seu mercado de atuação, ou seja, fazer uma análise de cenários da sua área profissional compreendendo as perspectivas e as novas tendências, analisando todas as possibilidades de inovação da carreira a serem exploradas. Buscar recolocação, tornar-se autônomo, transformar-se em consultor, explorar a docência, e/ou ativar o empreendedor são alguns pontos importantes.



Outro fator primordial é analisar de forma técnica as suas habilidades e aspirações: conhecer suas competências (aptidões), pontos fortes e saber aonde você quer chegar é um dos aspectos essenciais do planejamento de carreira, afinal, será apenas depois dessa análise que você será capaz de estabelecer metas em prol do seu desenvolvimento.



Descartar sonhos irreais também faz parte de um planejamento de carreira. É comum passarmos algum tempo da vida pensando em possibilidades extraordinárias ou distantes, onde o nosso dispêndio de esforços pode ser muito maior, assim, manter o pé no chão é essencial para conseguir estabelecer um propósito que seja alcançável. Muitos profissionais querem ser tudo ao mesmo tempo: colaborador, autônomo, consultor, docente e/ou empreendedor, e no longo prazo esse objetivo não têm sustentabilidade.



Por fim, é importante desenvolver habilidades necessárias. Esse ponto tem ligação direta com o anterior, afinal, se você deseja algo que depende do desenvolvimento de certas habilidades, sejam elas técnicas, comportamentais ou de gestão, então basta colocar essa etapa na lista de coisas a se considerar para alcançar o sucesso no curto, médio e longo prazo.



Bruno Cunha é headhunter & consultor de carreira