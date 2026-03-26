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O futuro dos serviços financeiros será aberto — e responsável

Escrito por
Clayton Ricardo producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Clayton Ricardo é administrador
Legenda: Clayton Ricardo é administrador

O Open Finance brasileiro deixou de ser uma promessa para se consolidar como um dos ecossistemas de dados financeiros mais avançados do mundo. Com mais de 65 milhões de contas conectadas e um volume mensal de transações que já supera R$ 1,2 bilhão, segundo dados do Banco Central, o modelo abre espaço para um novo patamar de inovação, personalização de serviços e inclusão financeira.

Mais do que uma evolução tecnológica, o Open Finance representa uma mudança estrutural na forma como instituições financeiras se relacionam com clientes, dados e responsabilidade. Ele permite a construção de soluções integradas a partir do compartilhamento seguro de informações, sempre com consentimento explícito do usuário. Esse ponto, muitas vezes tratado como detalhe técnico, é justamente o que sustenta a confiança do ecossistema.

À medida que o acesso aos dados se amplia, cresce também a exigência por compliance, governança e segurança. O compartilhamento de informações financeiras só se torna viável quando amparado por normas como a LGPD, padrões internacionais de segurança e processos auditáveis. Sem esse alicerce, qualquer tentativa de inovação corre o risco de ser superficial ou, pior, vulnerável. No Open Finance, confiança não é um atributo adicional, é o próprio produto.

Esse ambiente cria condições inéditas para a personalização de serviços. A partir de dados compartilhados, é possível desenvolver soluções sob medida, como aplicativos de pagamento mais eficientes, ferramentas de gestão financeira, produtos de investimento personalizados ou até plataformas de doação digital. No entanto, o diferencial não está apenas no acesso aos dados, mas na capacidade de interpretá-los e transformá-los em experiências relevantes, seguras e transparentes para o usuário.

Outro avanço importante é a integração de diferentes serviços financeiros em um único ambiente digital. Pagamentos, e-commerce, investimentos e até iniciativas sociais passam a coexistir em plataformas conectadas. Esse modelo, porém, só funciona quando sustentado por uma arquitetura de dados robusta e por uma governança clara. 

O sucesso do Open Finance também depende diretamente da educação do usuário. A tecnologia, por si só, não garante adesão nem engajamento. É fundamental investir em comunicação clara, canais de suporte e transparência sobre como os dados são utilizados. O usuário precisa compreender os benefícios do compartilhamento e, principalmente, sentir que mantém o controle sobre suas próprias informações.

Por fim, a proteção de dados sensíveis se consolida como um dos principais pilares desse ecossistema. Tecnologias como criptografia, tokenização e controles rigorosos de acesso garantem que as informações financeiras permaneçam protegidas mesmo em ambientes compartilhados. Na prática, é a confiança do cliente que sustenta toda a inovação que o Open Finance promete viabilizar.

O Open Finance não é apenas uma nova camada tecnológica. Ele inaugura uma nova lógica de relacionamento entre empresas e consumidores, baseada em dados, consentimento e transparência. A combinação entre inovação e governança será determinante para definir quais organizações estarão preparadas para liderar essa próxima fase do mercado financeiro, mais integrada, personalizada e, acima de tudo, confiável.

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