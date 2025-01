Perspectivas para 2025 no varejo de Fortaleza

O ano de 2025 chega com grandes expectativas e desafios para o comércio de Fortaleza. Vivemos um momento de transformação acelerada, onde inovação, sustentabilidade e a humanização das relações de consumo se tornam pilares centrais para o sucesso do setor.

No cenário econômico, o comércio espera um fortalecimento da economia local, impulsionado pela recuperação do poder de compra da população. Contudo, é essencial que continuemos dialogando com os gestores públicos sobre a necessidade de medidas que favoreçam o ambiente de negócios, como a desburocratização, incentivos fiscais e melhorias na infraestrutura urbana, especialmente no centro da cidade, coração comercial de Fortaleza.

Muitas dessas medidas constam, inclusive, no documento Manifesto do Comércio entregue ao recém empossado prefeito Evandro Leitão, que se comprometeu a fazer estudos e dialogar com as entidades no sentido de viabilizar as melhorias que o Centro de Fortaleza tanto espera em áreas como mobilidade urbana, segurança, requalificação estrutural de vias e calçadas e na concessão de benefícios fiscais aos empresários e empreendedores, atraindo-os ainda mais para a região.

A integração entre os canais físico e digital não é mais uma tendência, mas uma realidade consolidada, falando-se em inovação. Para este ano, com implementação do pix por aproximação, a expectativa é que mais empresas adotem essa e outras soluções tecnológicas para melhorar a experiência do consumidor.

Já a sustentabilidade desponta como uma demanda crescente. Consumidores estão mais conscientes e exigem práticas responsáveis, como redução de resíduos, logística reversa e a priorização de fornecedores locais. O comércio precisa estar atento a essas mudanças para se manter relevante.

No âmbito das relações trabalhistas, é imprescindível investir na qualificação dos profissionais. Um comércio forte depende de colaboradores bem preparados e motivados. Para isso, a CDL continuará promovendo capacitações e programas de apoio aos nossos associados através também da Faculdade CDL, que oferece uma grade de cursos focados na área do comércio.

Em 2025, temos a oportunidade de consolidar Fortaleza como um polo comercial atrativo e inovador, que valoriza suas raízes sem abrir mão da modernidade. Vamos, juntos, trabalhar para que este seja um ano de crescimento sustentável e de fortalecimento do nosso setor.