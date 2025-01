Perspectivas para 2025

Apesar da recente elevação das taxas de juros no Brasil, que adiciona mais um obstáculo ao crescimento econômico, o ano de 2024 findou superando expectativas, com a economia do país impulsionada pela indústria e pelos investimentos, apresentando uma taxa de crescimento superior a 3% pelo terceiro ano consecutivo.

No âmbito estadual o Ceará tem se destacado por seu dinamismo econômico, com um ritmo de expansão do PIB duas vezes superior à média nacional e um crescimento industrial acima de 10% ao ano, mantendo forte expansão de suas atividades ao longo dos quatro últimos trimestres.

Garantir a continuidade desse crescimento em 2025, exige que o governo federal priorize o avanço na regulamentação da reforma tributária, a simplificação do ambiente de negócios, e a redução das taxas de juros reais para níveis mais próximos dos padrões internacionais. Tais fatores, somados a investimentos em infraestrutura, haverão de mitigar as barreiras à competitividade global da nossa indústria e à geração de novos empregos.

É com esse propósito que a CNI sugere um pacto nacional envolvendo os três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), a classe empresarial e os trabalhadores, na busca por soluções que possam consolidar regras de equilíbrio fiscal no país e estimular setores estratégicos da economia.

Ademais, é essencial manter o foco em duas agendas de longo prazo: educação e inovação. Áreas cruciais para sustentar o desenvolvimento do país ao longo das próximas décadas e acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. Nesse contexto, a carência de mão de obra qualificada exige medidas emergenciais, como a ampliação de programas de capacitação da população e ajustes nas políticas de transferência de renda, permitindo que beneficiários possam acessar o mercado formal de trabalho sem perder seus benefícios.

Com o fortalecimento dessas políticas, o Ceará estará ainda mais bem posicionado para atrair e consolidar os investimentos privados já previstos nos setores de energias renováveis, no hub de hidrogênio verde, no polo automobilístico, na indústria química e alimentícia, na instalação de novos data centers e em setores emergentes da economia criativa, como a moda.

Diante deste cenário, alargam-se as perspectivas para a indústria e para todo o Ceará em 2025.