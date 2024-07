Pecém: um motor de crescimento para o Ceará

Ao longo das últimas décadas, o Ceará tem sido testemunha do potencial transformador do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). Neste ecossistema, empresas, academia e administração pública trabalham em sintonia, promovendo uma integração econômica e social que beneficia não apenas os municípios vizinhos, mas todo o Ceará.

Um dos projetos mais emblemáticos dessa nova era para o Pecém é o Hub de Hidrogênio Verde. Este projeto representa não apenas um avanço em infraestrutura e inovação, mas também uma oportunidade de acelerar o processo de descarbonização do setor produtivo.



Recentemente, o governador Elmano de Freitas e o presidente do CIPP, Hugo Figuerêdo anunciaram o lançamento de uma série de ações que visam melhorar a estrutura do CIPP e seus acessos. Entre as medidas anunciadas estão a ordem de serviço para a construção de uma rotatória de acesso ao portão 2 do Porto; a liberação de R$ 3,9 milhões para a construção de alças de acesso entre as rodovias CE-085 e CE-155; e a implantação da tecnologia 5G em todo o Complexo. Iniciativas que reforçam o compromisso do governo em garantir que o Pecém continue a ser um motor de crescimento para o estado.



A importância do Pacto pelo Pecém se reflete na sua capacidade de unir as partes interessadas em torno do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Esta articulação, que envolve o Governo do Estado, o CIPP, a Assembleia Legislativa do Ceará, as prefeituras de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, e a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP), é um exemplo claro de como a cooperação pode gerar resultados positivos.



Com 90 empresas associadas, a AECIPP desempenha um papel vital nesse processo de crescimento e transformação do CIPP. Juntas são responsáveis por mais de 92% do PIB do Complexo e geram aproximadamente 100 mil empregos em sua cadeia. Nossas empresas estão prontas para colaborar e garantir que o Complexo se consolide como um verdadeiro propulsor do desenvolvimento econômico e social do estado.



O Ceará e o Pecém, juntos, têm o potencial de continuar a crescer e prosperar, demonstrando que a cooperação e a inovação são os pilares do desenvolvimento econômico e social.

Eduardo Amaral é presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP)