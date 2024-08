Em 15 de agosto, comemora-se, no Brasil, o Dia Nacional das Santas Casas. Instituições históricas que se tornaram um braço forte na assistência à saúde, especialmente daqueles menos favorecidos.

A história das Santas Casas inicia-se em Lisboa, ainda no século XV, por iniciativa da rainha Leonor, com o objetivo de atender aos mais necessitados, abrangendo não apenas os cuidados médicos, mas também abrigo e alimentação.

No Brasil, as Santas Casas chegaram no período colonial, sendo pioneira a de Santos, instalada em 1543, como as primeiras instituições hospitalares no país. Com uma visão humanizada desse atendimento, contribuiu fortemente para a saúde e a assistência social.

Pode-se constatar que, ainda hoje, muitas das Santas Casas mantêm esse foco, no atendimento aos mais necessitados. Oferecem serviços gratuitos ou a preços acessíveis, como é o caso da Santa Casa de Fortaleza, com 95% dos seus pacientes oriundos do SUS, e uma grande capacidade de atendimentos, nos seus 267 leitos, nove salas cirúrgicas e 10 leitos de UTI.

Assim, as instituições, com essa dependência dos recursos do SUS, encontram cada vez maiores dificuldades para cobrirem seus custos, seja pela defasagem dos valores, pelo seu volume limitado ou pelos crescentes custos, com insumos, medicamentos e pessoal.

É importante ressaltar outros desafios enfrentados pelo setor de saúde, como o aumento da expectativa de vida da população, a cronicidade de muitas doenças, dificuldades financeiras para manter um plano de saúde, por parte de um considerável número de cidadãos, dentre outros.

Por outro lado, se a gestão de um equipamento de saúde é complexo por natureza, a natureza filantrópica das Santas Casas necessita de mais atenção, exigindo gestão eficiente e transparente com foco na inovação.

Em Fortaleza, no Estado do Ceará, um leque de parcerias com todas as universidades, centros universitários, entidades de classe, instituições de ciência e tecnologia vêm proporcionando ideias, que mostram um caminho favorável ao nosso aprimoramento e equilíbrio, para continuarmos o trabalho meritório que vem salvando vidas desde 1861.

Vladimir Spinelli Chagas é provedor da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza