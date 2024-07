Cuidados ao contratar pacotes de viagens

O período de férias de julho é ansiosamente aguardado por muitas famílias. É um momento para relaxar, conhecer novos lugares e aproveitar o tempo livre com os familiares e amigos. No entanto, é importante que os consumidores estejam atentos ao contratar pacotes de viagens, pois a alta demanda pode ser terreno fértil para problemas e fraudes.

Primeiramente, a escolha da agência de viagens deve ser feita com cuidado. Pesquise a reputação da empresa, leia avaliações de outros clientes e verifique se a agência está registrada em órgãos competentes, como a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV). Infelizmente, há muitas empresas fraudulentas que se aproveitam do aumento na procura durante as férias para aplicar golpes, deixando consumidores frustrados e lesados.

Outro aspecto importante é a leitura atenta do contrato. Muitos consumidores, na ansiedade de garantir suas férias, assinam contratos sem examinar os detalhes. É fundamental verificar todas as cláusulas, especialmente aquelas referentes a cancelamentos, reembolsos e multas. Em caso de dúvidas, consultar um advogado especialista pode evitar problemas futuros.

Detalhes como datas, horários, tipos de acomodação, refeições incluídas, transporte e passeios devem estar claramente especificados no contrato. Isso evita surpresas desagradáveis e garante que você receberá exatamente o que foi prometido. A transparência é um direito do cliente e um dever do fornecedor.

Ao realizar o pagamento, prefira métodos seguros, como cartões de crédito, que oferecem proteção adicional em caso de problemas. Evite pagamentos à vista ou via transferência bancária direta, pois são mais difíceis de serem contestados em situações de fraude.

Se ocorrerem problemas, como cancelamentos injustificados, mudanças no itinerário ou descumprimento de cláusulas contratuais, o contratante deve buscar os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, e, se necessário, acionar a justiça para garantir seus direitos.

Contratar um pacote de viagens pode proporcionar experiências inesquecíveis, mas exige cuidado e atenção. A prevenção é a melhor estratégia para garantir férias tranquilas e sem aborrecimentos.

Marcos Martins é advogado especialista em Direito do Consumidor e Imobiliário