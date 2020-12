Cautela segue sendo indispensável

O momento continua sendo de reflexão, cuidado e atenção. O governo estadual foi taxativo: as próximas semanas precisam ter isolamento social mais rígido, visto os aumentos dos casos de Covid-19 e as proximidades das festas de fim de ano. A população não pode esquecer que a pandemia ainda existe. É necessário que os cuidados ativos que estavam presentes de forma intensa, no segundo trimestre do ano, continuem. Bater nessa tecla pode parecer redundante, mas é fundamental.

Até a vacina chegar para todos, se torna via de regra atentar ao bem comum, sobretudo dentro das casas, apartamentos e condomínios.

Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na última sexta-feira, 11, o decreto nº 33.845/2020 proíbe festas durante 15 de dezembro e 4 de janeiro em áreas comuns de quaisquer condomínios — residenciais, de lazer e mistos.

Festas residenciais, por outro lado, estão permitidas, desde que respeitem a capacidade máxima de 15 pessoas em cada unidade, incluindo moradores e colaboradores. Inclusive, os síndicos precisam fixar, em local de fácil visualização, um informativo sobre essas condições.

Além de informativos, é necessário também o diálogo com os moradores de que as visitas, infelizmente, não são bem-vindas no momento. Mesmo com o respaldo de que os visitantes estariam isolados nas suas casas, quanto maior a circulação de pessoas em um mesmo ambiente, maiores as chances de contaminações. A mesma lógica pode ser encarada em mudanças e reformas. Muito se fala sobre os casos assintomáticos em algumas pessoas que carregam o vírus. Esse é um fator determinante para evitar a entrada e saída de pessoas do condomínio.

A medida mais efetiva para combater a pandemia, até o momento, tem sido o isolamento social. Assim, seguir essas recomendações piamente e usar a máscara em todo o momento de circulação fora da sua casa pode salvar vidas.

Marcus Melo

Presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Ceará