Brasil celebra laços diplomáticos

Neste ano de 2024, o Brasil festeja relações diplomáticas com diversas nações, exaltando uma convivência salutar com cada uma dessas, sobrelevando a sensação de que as colaborações bilaterais hão sido proveitosas, refletindo-se na expansão do comércio entre ambas.

A movimentação se tornou intensa em vista de tais eventos, notadamente envolvendo Alemanha e Estados Unidos, países com os quais celebramos 200 anos de profícua amizade, desde quando, em 24 de maio de 1924, Brasil e EUA estabeleceram parcerias comerciais, e no mesmo ano, a 25 de julho, chegaram os primeiros alemães em nosso território.

Esses entrosamentos, apesar de remontarem à mesma época, tomaram dimensões diferentes, pois enquanto com os norte-americanos o vínculo sobressai pelas transações comerciais, com os alemães a união se fortaleceu através da imigração destes para cá, nos seculos XIX e XX, mormente para a região sul do país (estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina).

No mês de abril, o governo brasileiro já havia compartilhado com o Chile as comemorações dos 188 anos de integração entre os dois povos, na oportunidade, ambos os lados enfatizando o interesse mútuo em continuar trabalhando para fortalecer essa relação histórica, estreitando os aspectos político, comercial, cultural.

Ainda em janeiro, abrimos o ano comemorando o 65º aniversário de laços diplomáticos com a Coreia do Sul, instituídos em 1959, sendo o nosso país o primeiro da América Latina a estabelecer relações com aquela importante nação asiática, desde então, tais laços têm cada vez mais se diversificado, sobretudo em áreas como comércio, educação e ciência e tecnologia. Dando sequência aos aludidos festejos, neste dia 15 de agosto será a vez de celebrar os 50 anos de cooperação com a China, retomada em 1974, devendo ser enaltecido o fato de a grande potência mundial hoje ser o nosso principal parceiro de negócios, sendo pra lá destinado o maior quinhão das exportações brasileiras.

Diante desse contexto, devemos aplaudir tais comemorações como momentos históricos, que enobrecem as nossas relações diplomáticas.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte