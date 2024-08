Agosto Vermelho e Azul: A Saúde Vascular no SUS

Como especialista em saúde vascular, é com um misto de preocupação e esperança que compartilho reflexões sobre a situação da saúde vascular no Brasil. Agosto é um mês de conscientização, marcado pelas cores vermelha e azul, que simbolizam a luta contra as doenças vasculares e a importância de sua prevenção. No entanto, apesar das campanhas educativas e dos avanços na medicina, muitos brasileiros ainda enfrentam barreiras significativas para acessar cuidados vasculares de qualidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A saúde vascular, que abrange condições como varizes, trombose e doenças arteriais periféricas, demanda uma atenção especializada e contínua. Infelizmente, o cenário atual do SUS revela uma realidade desafiadora.

Milhões de brasileiros aguardam atendimento especializado em saúde vascular. Para muitos, essa espera pode resultar em complicações graves, como úlceras varicosas e amputações, que poderiam ser evitadas com um acompanhamento médico adequado e intervenções precoces. A falta de infraestrutura adequada nos hospitais e clínicas públicas agrava ainda mais essa situação.

Regiões mais remotas e menos desenvolvidas do país sofrem com a ausência quase total de especialistas em saúde vascular. Essa disparidade geográfica contribui para o aumento das taxas de morbidade e mortalidade associadas às doenças vasculares, perpetuando um ciclo de sofrimento e ineficiência no sistema de saúde pública.

É imperativo que as autoridades de saúde e os gestores do SUS reconheçam a urgência de melhorar o acesso aos cuidados vasculares. Investimentos em infraestrutura, capacitação de profissionais e campanhas de prevenção são medidas essenciais para reverter esse quadro. A inclusão de exames vasculares regulares nos programas de atenção básica também pode desempenhar um papel significativo na detecção precoce de doenças e na redução das filas de espera para tratamentos especializados.

Tenho presenciado a dedicação e o esforço incansável de muitos colegas que atuam no SUS, enfrentando diariamente as dificuldades impostas pelo sistema. Mas, sabemos que a vontade individual não é suficiente para resolver os problemas estruturais que afetam a saúde vascular no Brasil. A mudança precisa ser sistêmica e abrangente.

Neste Agosto Vermelho e Azul, faço um apelo à conscientização e à ação. Que possamos usar este mês de conscientização para refletir sobre a importância da saúde vascular e exigir melhorias concretas no SUS. A saúde é um direito de todos, e cada brasileiro merece acesso a cuidados de qualidade, independentemente de sua localização geográfica ou condição socioeconômica.

Que as cores vermelha e azul não sejam apenas símbolos de alerta, mas também de esperança.

Marianna Thiers é médica vascular, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (Sbacv-CE)