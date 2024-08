A moda agora é o feito à mão: o artesanal é o novo luxo!

Nos últimos anos, o mercado da moda tem passado por uma transformação significativa. Em meio a um cenário onde a produção em massa e o consumo rápido dominaram por décadas, surge uma tendência que celebra o trabalho manual e artesanal como o novo luxo. Este movimento reflete uma mudança nos valores e comportamento dos consumidores, que encontram um refúgio de exclusividade, autenticidade, e conexão através do feito à mão.

Os saberes artesanais materializados em roupas, expressam uma identidade cultural potente que conecta tradições e culturas. Este resgate do artesanato está redefinindo o conceito de luxo, abraçando a essência que o fazer à mão proporciona. O relatório da Grand View Research indica uma previsão de crescimento anual composta de 10,4% de 2021 a 2028 do mercado global de artesanato. Isso reflete uma demanda crescente por produtos únicos e feitos à mão em todo o mundo.

A valorização do Handmade é uma resposta à saturação do mercado fast fashion, que muitas vezes negligencia a mão de obra manual e invisibiliza os artesãos, no entanto, a admiração e a adesão pela moda artesanal vem tomando muita força e se tornando destaque mundial, tipologias artesanais como as rendas e bordados manuais, elevam os produtos a nível de obra de arte, tornando peças feitas à mão desejáveis para o mercado de luxo, e dessa forma quebrando os estereótipos ligados ao artesanato.

O luxo, então, não está mais apenas no preço ou na marca, mas na história, no propósito e na alma de cada criação. É um retorno às raízes, um resgate histórico de valores e uma apreciação pelo trabalho humano em sua forma mais sublime. Em suma, o feito à mão e o artesanal não são apenas tendências passageiras, mas sim, um novo olhar sobre o que denominamos luxo. O trabalho manual representa uma era onde as pessoas escolhem vestir propósito e não só roupas, esse movimento traz consigo uma promessa de futuro mais sustentável, ético e humanizado para a moda. E, ao celebrarmos o artesanal, estamos também celebrando a criatividade, a habilidade e a paixão de cada artesão que coloca um pouco de si em cada peça. O novo luxo é, sem dúvida, o feito à mão.

Thaty Rabello é empresária e diretora criativa da TR Brand