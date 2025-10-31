Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Montagem de fotos que mostra produtos roídos e fezes de roedores em depósito de supermercado de Fortaleza.

Negócios

Supermercado de Fortaleza é interditado por infestação de roedores e sujeira

Fezes de roedores foram encontradas em diversos locais do depósito onde ficam itens como alimentos.

Redação 23 de Outubro de 2025
Fachada da sede da Enel Ceará em Fortaleza

Negócios

Enel Ceará reteve R$ 8,7 milhões de doações de clientes a instituições filantrópicas, diz Decon

A companhia de energia informou que os clientes tinham ciência dos descontos

Mariana Lemos 02 de Julho de 2025
Clientes enfrentam ainda problema para cancelar doações por falta de alternativas da Enel

Ceará

Enel é multada em R$ 16 milhões por reter parte das doações de clientes a instituições filantrópicas

Conforme MP, a concessionária de energia elétrica tem ficado com um percentual fixo de 10% dos repasses. Enel alega que há regulamentação e que vai responder dentro do prazo determinado

Redação 30 de Junho de 2025
Farmácias de Fortaleza são autuadas por venda irregular de creme dental Colgate proibido pela Anvisa

Negócios

Farmácias de Fortaleza são autuadas por venda irregular do creme dental Colgate proibido pela Anvisa

A ação ocorreu durante fiscalização do Decon nesta sexta-feira (28)

Raísa Azevedo 28 de Março de 2025
vista aérea de hotel do hard rock em lagoinha

Opinião

Responsável pelo Hard Rock Hotel Fortaleza é multada em R$ 6,6 milhões por reajustes irregulares de parcelas após atraso

Segundo o Decon, o reajuste aplicado transfere os encargos do atraso para o consumidor, o que é considerado ilegal; empresa se disse "surpreendida com medida"

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 13 de Dezembro de 2024
Mix Mateus de Itapipoca tem 20 dias para apresentar defesa junto ao Decon

Negócios

Mix Mateus é autuado por vender com preços diferentes na prateleira e no caixa no Interior do Ceará

Decon aponta que unidade do Grupo Mateus também estava funcionando sem livro de reclamações do consumidor

Redação 06 de Novembro de 2024
Caetano e Bethânia seguram um disco e posam para a foto

Verso

TicketMaster deve reembolsar quem comprou ingresso para a turnê Caetano & Bethânia; saiba até quando

A medida, determinada pelo Decon, vale para consumidores que compraram ingressos para o show em Fortaleza

Bruno Leite e Luana Severo 15 de Julho de 2024
Fachada da Enel

Negócios

Decon multa a Enel Ceará em R$ 10 milhões por falta de energia no Réveillon 2024

A empresa foi notificada nesta terça-feira (23) e tem até dez dias para pagar a multa ou apresentar recurso. A Enel Ceará informou que avalia o caso internamente

Redação 23 de Abril de 2024
Projeto do Hard Rock Hotel

Negócios

Hard Rock é multado em R$ 12 milhões por atraso na entrega de hotel na Lagoinha

Consumidores que tentaram desfazer contrato com a empresa devido a atraso na entrega do empreendimento alegaram que tiveram dificuldades. Empresa irá abrir diálogo com clientes

Redação 18 de Janeiro de 2024
homem segurando cartão e celular diante de notebook

Negócios

Agências bancárias em Fortaleza são autuadas por falta de informação sobre tarifas e serviços

O Decon realizou autuaçõess entre 28 de junho e 3 de julho.

Matheus Facundo 05 de Julho de 2023
1 2 3