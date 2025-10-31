Diário do Nordeste
Personagens infantis em apresentação animada com figurinos coloridos e alegres, criando um ambiente festivo para as crianças.

Ceará

Ceará Natal de Luz tem programação para toda a família na Praça Portugal; confira

Programação deste sábado começa às 17 horas

Redação 21 de Dezembro de 2024
Padre Fábio de Melo. Padre Fábio de Melo faz apresentação gratuita na abertura do Ceará Natal de Luz

Padre Fábio de Melo faz apresentação gratuita na abertura do Ceará Natal de Luz

Evento conta ainda com outras apresentações musicais, como da Camerata Villa Lobos, e a chegada do Papai Noel

Redação 13 de Novembro de 2024
Foto de políticos e autoridades no Natal de Luz

Ceará Natal de Luz inicia com Geraldo Azevedo e chegada do Papai Noel; veja fotos

O tradicional Coral de Luz também estreou na programação de abertura e terá apresentações até 23 de dezembro

Redação 17 de Novembro de 2023
Ceará Natal de Luz

Ceará Natal de Luz começa no dia 17 com Geraldo Azevedo e chegada do Papai Noel na Praça do Ferreira

O tradicional Coral de Luz faz parte da programação de abertura e terá apresentações diárias até o dia 23 de dezembro, das sacadas do Hotel Excelsior

Redação 07 de Novembro de 2023

Ceará Natal de Luz realiza apresentações diárias e show de Jorge Vercillo em dezembro

Além das apresentações, Praça do Ferreira também conta com posto para troca de mudas por garrafas PET

Agência de Conteúdo DN 01 de Dezembro de 2022
Natal de Luz

Ceará Natal de Luz tem abertura com coral e shows de Fafá de Belém, Marcos Lessa e Waldonys

Evento tem início nesta sexta-feira (18), na Praça do Ferreira; programação vai até 23 de dezembro

Redação 18 de Novembro de 2022

Fafá de Belém faz show gratuito na abertura do Ceará Natal de Luz; veja programação

Coral da Luz inicia apresentações no dia 18 de novembro

Redação 04 de Novembro de 2022
caminhão da luz em fortaleza

Caminhão da Luz percorre bairros de Fortaleza com músicas e enfeites de Natal

O palco itinerante natalino leva a apresentação do Coral da Luz a bordo pelas ruas da Capital

Redação 01 de Dezembro de 2021
Coral infantojuvenil volta à sacada do hotel Excelsior para abrir o Natal de Luz no Ceará

Tradicional, a apresentação não aconteceu no ano passado devido às restrições impostas pela Covid-19

Redação 25 de Novembro de 2021
Apresentação do Ceará Natal de Luz 2021 com Waldonys e outros artistas em cenário especial do evento

Ceará Natal de Luz 2021 começa nesta quinta (21) com volta do Coral da Luz

Evento terá diversos convidados especiais na programação e homenagem ao cearense Belchior

Redação 25 de Novembro de 2021
