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Terceirização: Seguro reforça a importância de contratar a empresa certa de terceirização.

Cultura organizacional e estrutura societária impactam desempenho das operações

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Cultura organizacional e reconhecimento GPTW
Legenda: Seguro entrega gestão ativa, segurança jurídica e estabilidade operacional
Foto: Divulgação

A Seguro, posicionada entre as 3 melhores empresas para trabalhar, aponta que muitos problemas trabalhistas enfrentados por contratantes têm origem na escolha de fornecedores com ausência de gestão, acompanhamento, treinamento constante e responsabilidade fiscal.

Em cenários em que há essa falta de organização, pode surgir o chamado passivo trabalhista, ou seja, os valores devidos judicialmente por uma empresa por conta de serviços não prestados.  

Segundo o CEO da Seguro, Thales Varela, parte desse cenário está relacionado à forma como a terceirização ainda é compreendida no mercado. “Muitas empresas contratantes acham que estão transferindo responsabilidade, quando na verdade estão compartilhando risco. Se a escolha for feita com base apenas em preço, sem analisar a capacidade de gestão da empresa de terceirização, esse risco aumenta muito. Quando não há critério, a conta chega, e normalmente chega mais alta do que qualquer economia inicial”, afirma.

A formação do passivo trabalhista costuma iniciar antes de qualquer formalidade. Falhas na comprovação de encargos e atrasos de salários e benefícios são alguns dos sinais mais comuns. A operação reflete esse cenário, com alta rotatividade, ausências injustificadas, falta de padrão e continuidade operacional, são fatores que indicam gestão desestruturada, aumentando o risco para a empresa contratante.

Importância da estrutura societária

Empresas com organização sólida e visão de longo prazo tendem a oferecer maior segurança e estabilidade operacional. A ausência dessa base pode indicar fragilidade e dificuldade de sustentação da operação ao longo do tempo, impactando diretamente o contratante.

Cultura organizacional e reconhecimento GPTW

A Seguro encerrou 2025 com cinco anos consecutivos de certificação GPTW e quatro anos no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar, alcançando o 3º lugar entre as grandes empresas. O reconhecimento reflete a percepção dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho e está diretamente ligado à qualidade das entregas.

Nesse cenário, a Seguro se consolida como uma parceira estratégica, que entrega gestão ativa, segurança jurídica e continuidade operacional, por meio de uma estrutura societária sólida, um comitê de governança atuante, responsabilidade fiscal rigorosa e treinamentos constantes das equipes.

Informações

Telefone: 0800 123 2423
E-mail: comercial@seguro.srv.br
Instagram: @seguroseguranca
Site: https://seguro.srv.br/

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