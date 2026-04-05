Tele Sena: confira o resultado deste domingo (05/04)

O SBT divulga neste domingo (5) o resultado da Tele Sena Semanal de número 98. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferta um valor de R$ 300 mil.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. Nesta semana, 5,7 mil títulos serão contemplados com este prêmio.

O sorteio é realizado ao vivo pela programação do SBT. As dezenas são sorteadas aos domingos, e a transmissão também ocorre pelo canal no YouTube ou no site da Tele Sena.

Veja o resultado da Tele Sena Semanal

1ª rodada: Em breve.

2ª rodada: Em breve.

Giro da Semana:

Giro 1 – R$ 100,00: Em breve.

Giro 2 – R$ 200,00: Em breve.

Giro 3 – R$ 500,00: Em breve.

Giro 4 – R$ 1.000,00: Em breve.

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: