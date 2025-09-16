Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta terça-feira (16/9)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Os apostadores interessados em concorrer aos prêmios milionários das loterias da Caixa Econômica Federal têm cinco sorteios diferentes para tentar a sorte nesta terça-feira (16). Os sorteios acontecem ao vivo, a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nesta rodada, o concurso que paga mais é o da Mega-Sena, ao sortear R$ 27 milhões. No entanto, a Timemania também está com um prêmio expressivo: R$ 25 milhões.

A seguir, confira as loterias do dia com sorteio e veja quais estão acumuladas, quanto paga cada e como concorrer aos valores milionários.

Loterias Caixa com sorteio nesta terça (16/9)

Mega-Sena 2915: prêmio de R$ 27 milhões

A loteria é a que pode pagar o maior prêmio desta terça-feira, ao sortear o valor acumulado em R$ 27 milhões. Ganha quem acertar as seis dezenas sorteadas. Caso o apostador indique corretamente quatro ou cinco números, ainda pode levar prêmios menores.

Como apostar na Mega-Sena: o jogo mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Timemania 2295: prêmio de R$ 25 milhões

Com o segundo maior prêmio da rodada de sorteios, o concurso também está acumulado e sorteia R$ 25 milhões nesta noite. O valor pode sair para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas.

Há prêmio ainda para quem acertar de 3 a 6 números, além do Time do Coração.

Como jogar na Timemania: o valor da aposta é de R$ 3,50. Você deve escolher 10 números e um Time do Coração.

Quina 6828: prêmio de R$ 12 milhões

A loteria é outra que não tem vencedores há algumas rodadas. Nesta terça, sorteia R$ 12 milhões e leva quem acertar os cinco números. Há também valores menores para os que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar na Quina: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números.

Lotofácil 3488: prêmio de R$ 1,8 milhão

Após uma aposta do estado do Espírito Santo ganhar o prêmio sorteado na segunda-feira (15), o concurso voltou ao valor base de R$ 1,8 milhão. Leva a quantia quem acertar as cinco dezenas desta noite.

Como apostar na Lotofácil: o jogo mínimo custa R$ 3,50 e dá direito ao jogador escolher 15 números.

Dia de Sorte 1116: prêmio de R$ 400 mil

A loteria é outra que está acumulada e, nesta terça, pode pagar um prêmio de R$ 400 mil. Para ganhar é simples, basta acertar as sete dezenas sorteadas, além de um Mês de Sorte.

Como jogar na Dia de Sorte: o valor da aposta é de R$ 2,50. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um Mês de Sorte.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

Os jogadores podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas da instituição ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

