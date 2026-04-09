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InfinitePay ajuda loja de brinquedos de Fortaleza a escalar com tecnologia e IA

Casa Lúdica cresce com apoio da InfinitePay e realiza sonho de empreender com propósito

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
InfinitePay ajuda loja de brinquedos de Fortaleza a escalar com tecnologia e IA
Legenda: Monick Ribeiro, empreendedora à frente da Casa Lúdica de Fortaleza
Foto: Divulgação/InfinitePay

Quando decidiram empreender, Monick Ribeiro e o marido, Manoel Silveira, não queriam abrir apenas um CNPJ. A motivação principal do casal era fugir do óbvio e construir algo com propósito. Após muita pesquisa, encontraram uma oportunidade baseada em uma dificuldade real: encontrar brinquedos educativos de qualidade em Fortaleza.

“Na hora a gente pensou: aqui tem um espaço pra crescer”, conta Monick. “Queríamos empreender com algo que tivéssemos orgulho. Lutamos para encontrar, mas hoje trabalhamos com paixão”, acrescenta Manoel.

Essa foi a origem da representante no Ceará da Casa Lúdica, franquia de Santa Catarina, que nasceu pensada para ser muito mais do que uma simples loja. Como em outras praças, o espaço em Fortaleza foi criado para proporcionar experiências e provocar a memória afetiva. Lá, crianças podem brincar, explorar e aprender, enquanto os pais se conectam com a proposta dos produtos. Cada detalhe é desenhado com intenção: brinquedoteca, cantinho da leitura, experiências sensoriais e uma curadoria cuidadosa.

O que começou como um sonho logo ganhou escala. O aumento no fluxo da loja e o crescimento das vendas online trouxeram um novo desafio: estruturar uma operação eficiente, confiável e que acompanhasse o ritmo acelerado do negócio. Foi nesse momento que a InfinitePay entrou em cena como aliada fundamental. Desde que começaram a parceria com a companhia, há seis meses, encontraram exatamente o que buscavam: um ecossistema financeiro completo, fácil de usar, com taxas transparentes, atendimento próximo e uma operação simples, mas de alta tecnologia, que funciona no dia a dia.

Mais do que isso, o casal passou a contar com uma parceira financeira em constante evolução, que cresce junto com o negócio – com taxas que diminuem conforme o empreendedor vende mais, soluções que evoluem conforme a necessidade e compromisso que permanece do primeiro dia até o sucesso consolidado.

Taxas reduzidas, impacto no negócio

Para ampliar vendas e democratizar o acesso a produtos infantis, a Casa Lúdica de Fortaleza utiliza diversas soluções de pagamento: maquininha, Pix, boleto e link de pagamento, por exemplo. Para a negociação com parceiros B2B, como escolas e clínicas de pedagogia, as taxas competitivas da companhia permitiram ampliar a cartela de clientes e ganhar escala. “A redução de taxas permite que ofereçamos condições melhores. Para conquistar novos clientes e fidelizar os atuais, essa margem de negociação é essencial”, considera Monick.

O impacto no negócio foi imediato. Com taxas reduzidas, recebimento rápido – em até um dia útil – e previsibilidade no fluxo de caixa, a loja conseguiu crescer de forma consistente – em oito meses de história o ritmo de ampliação de receita e clientes é crescente. Quem empreende sabe que não é só taxa baixa que transforma uma empresa de pagamentos em parceira – é a certeza de quem está ao lado quando o negócio cresce, sem mudar as regras no meio do jogo. É assim que a InfinitePay funciona.

Na Casa Lúdica, o faturamento avança mês a mês, impulsionado tanto pelo movimento físico quanto pelo digital. “A InfinitePay facilita muito e faz a diferença no nosso dia a dia. Com menos dor de cabeça no controle das finanças, a gente tem mais tempo para focar no cliente e na experiência da loja, com a tranquilidade de que temos uma parceira no longo prazo”, diz a empreendedora.

Mais de 256 mil empreendedores no Ceará: do Cariri ao Sertão

O saldo da Casa Lúdica acompanha uma transformação maior no estado. A InfinitePay já ultrapassou a marca de 256 mil empreendedores no Ceará, com crescimento de mais de 20 vezes nos últimos seis anos. E não é só na capital: quase metade dessa base já está no interior, mostrando como a digitalização dos pagamentos está chegando a todos os cantos – do Cariri ao Sertão Central.

Por trás desse avanço está uma mudança clara de comportamento: cada vez mais, pequenos negócios buscam reduzir custos por venda, receber mais rápido e ter acesso a facilidades, como crédito, sem burocracia.

Além dos pagamentos, a plataforma também apoia o crescimento com soluções e ferramentas que ajudam na gestão do negócio. Isso permite que empreendedores como Monick e Manoel tenham mais margem para reinvestir – seja em estoque, melhorias na loja ou novas estratégias de venda – especialmente em momentos estratégicos.

É o caso do JIM, assistente inteligente da InfinitePay, que funciona como um “funcionário extra” para auxiliar as demandas e tornar o dia a dia mais ágil e eficiente.

Com o JIM, é possível ajustar preços, revisar contratos, gerenciar vendas e transações financeiras, além de personalizar campanhas de marketing e agora também faz sites profissionais em segundos com sistema de pagamento integrado. O JIM também detecta boletos automaticamente e avisa na hora, envia Pix por voz e ainda conecta com o Instagram para postar direto – e o melhor: fica à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Novo sistema financeiro em construção

Essas e outras inovações reforçam a posição da InfinitePay como principal aliada do crescimento de empreendedores, com foco no longo prazo. A CloudWalk, dona da InfinitePay, está construindo o que chama de Self-Driving Finance – um sistema financeiro autônomo no qual agentes de IA gerenciam pagamentos, crédito, liquidação e decisões estratégicas com intervenção humana mínima. O sucesso nessa jornada fez com que a InfinitePay se consolidasse como a instituição com o menor índice de reclamações entre as 15 maiores do país no Ranking do Banco Central.

Com a operação financeira rodando sem fricção e mais controle sobre o caixa, Monick e Manoel, da Casa Lúdica, seguem construindo um negócio fiel ao propósito que deu origem ao negócio: oferecer experiências, fortalecer vínculos e crescer de forma sustentável.

A Casa Lúdica começou com uma ideia num bairro de Fortaleza. Hoje é referência no Ceará – e não parou. E assim como ela, mais de 6 milhões de clientes da InfinitePay transformam o balcão em negócio, o negócio em movimento, e o movimento em economia real.

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