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Energia Livre Cemig amplia acesso à energia no Norte e Nordeste

Simulações gratuitas, redução na conta de luz e contratação digital facilitam adesão

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Negócios
Energia Livre Cemig amplia acesso à energia no Norte e Nordeste
Legenda: Cemig é referência no mercado de energia há mais de 20 anos
Foto: Cemig Portal / Divulgação

A Energia Livre Cemig, comercializadora do grupo Cemig, reforça sua presença no Mercado Livre de Energia ao ampliar sua atuação no Norte e Nordeste do Brasil. A companhia já atua há muitos anos nessas regiões, mas intensifica sua estratégia para acompanhar o crescimento e a diversificação da demanda local. Com esse movimento, a Energia Livre Cemig consolida sua posição de referência no mercado, fortalece o relacionamento com clientes e amplia soluções para as empresas.

Desde 2017, o volume comercializado pela companhia no Norte e Nordeste cresceu cerca de 204%. A presença em diferentes submercados também fortalece a estratégia da marca. Esse movimento amplia a capilaridade comercial, diversifica a atuação no sistema elétrico brasileiro e fortalece a estratégia da empresa de liderança nacional no Novo Mercado de Energia.

No Mercado Livre de Energia, empresas do grupo tarifário A podem escolher fornecedores. O modelo garante economia, previsibilidade de custos e reforço das metas ambientais. A Cemig oferece descontos de até 35% na conta de luz. A matriz é 100% renovável e certificada. Além disso, há possibilidade de adquirir certificados de energia renovável.

“A migração para o Mercado Livre de Energia costuma trazer benefícios bastante claros para as empresas, principalmente em três dimensões: economia, previsibilidade de custos e sustentabilidade”, destaca o vice-presidente de Comercialização da Cemig, Sérgio Lopes.

Acesse o e-commerce

A companhia também investe em soluções digitais, pois lançou o primeiro e-commerce de energia do país. Por meio da plataforma energialivre.cemig.com.br, o cliente pode realizar uma simulação personalizada de forma simples e rápida. A ferramenta analisa o perfil de consumo da empresa e apresenta estimativas de economia, condições de contratação e comparativos com o modelo tradicional de fornecimento.

Trajetória da Cemig

A Cemig é referência no Mercado Livre de Energia desde a sua criação nos anos 2000 e foi a primeira comercializadora do Brasil a superar 10 mil unidades consumidoras atendidas no Ambiente de Contratação Livre. Ao migrarem para o Mercado Livre de Energia, grandes e médias empresas conquistaram ganhos em descontos, eficiência e sustentabilidade. A economia na conta de luz libera recursos para investimentos estratégicos em outras áreas.

“Além disso, a empresa se diferencia por oferecer não apenas energia, mas soluções energéticas completas, combinando previsibilidade de preços, energia renovável, conhecimento técnico do setor e ferramentas digitais que tornam o processo de contratação mais simples e acessível”, pontua Sérgio Lopes. 

Serviço

E-commerce: energialivre.cemig.com.br
LinkedIn: Energia Livre Cemig
Instagram: @energialivrecemig

 

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