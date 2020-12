Obra na Ponte dos Ingleses deve começar em janeiro e tem prazo de seis meses para execução

Um dos principais pontos turísticos de Fortaleza, a Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, deve começar a passar por reforma a partir de janeiro de 2021. O local está interditado desde janeiro de 2018. Segundo a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Estado - órgão responsável pela intervenção - antes, a Prefeitura de Fortaleza fará a remoção de interferências do local. Parte da operação já começou, com a retirada do piso e de algumas estruturas metálicas. O prazo para a execução da obra é de seis meses, a partir da data de assinatura da ordem de serviço.

De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), a Prefeitura também está encarregada de realizar reparos estruturais na ponte, em vigas e pilares. Depois, a SOP iniciará o processo de reforma, conforme o projeto desenvolvido pelos arquitetos Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon.

O planejamento conta com serviços de infraestrutura, instalações elétricas e hidrossanitárias, além da urbanização. A obra está orçada em R$ 1.519.381,34 e será realizada pela Construtora Astral Ltda., vencedora da licitação por menor preço. O recurso é do Governo do Estado.

Frequentadores

A psicóloga Brenda Mendes, 25 anos, era uma frequentadora assídua do local, fechado há quase três anos. Ela conta que há cerca de 10 visitava a Ponte dos Ingleses depois das aulas ou aos fins de semana, sozinha ou acompanhada das amigas.

“Me faz muito bem sentir aquela sensação boa da brisa do mar, o cheiro. E refletir sobre a vida. Mas, da última vez que eu fui, estava bem precário o seu estado, até dava um pouco de medo de andar pelas tábuas soltas e tal”, relembra.

A psicóloga entende que a ponte precisa da reforma por ser um ponto turístico relevante para a Cidade. “Eu acredito que seja um dos mais importantes e acredito também que, seja cartão postal. E um dos lugares mais bonitos que acho aqui de Fortaleza. Sempre que postava foto de lá nas minhas redes sociais meus amigos que não são daqui de Fortaleza, sempre me falavam querer conhecer lá um dia. Lá é um ponto de paz e de encontro com pessoas que você gosta”, considera.