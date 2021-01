Moradores de avenida no Conjunto Ceará ficam sem energia após carro colidir em poste

Uma colisão de um carro em um poste na avenida B, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, deixou os moradores do local sem energia na manhã desta sexta-feira (1º). O acidente aconteceu por volta das 5 horas.

O veículo, ocupado por duas mulheres e um homem, atingiu também o muro de uma residência. Um casal que passava pelo local no momento da batida ajudou a socorrer as vítimas, que tiveram ferimentos leves.

De acordo com o homem que resgatou a motorista, fios de eletricidade caíram próximo ao carro. “Eu puxei ela, que caiu no chão, e o fio de eletricidade quase atingiu a gente. O fio estava todo desencapado, caiu do meu lado e eu não sofri um choque. Foi um milagre”, disse a testemunha.

O Sistema Verdes Mares contatou a Enel Distribuição Ceará, responsável pelo fornecimento de energia, e aguarda retorno.