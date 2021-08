Incêndio em vegetação atinge terrenos no entorno de loja de rede atacadista em Fortaleza

Um incêndio foi registrado próximo a uma loja de uma rede atacadista localizada entre a BR-116 e Avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, na tarde deste domingo (29). Na ocasião, o fogo se alastrou e atingiu terrenos do entorno do estabelecimento comercial. Ninguém se feriu.

De acordo com o tenente Almeida Filho, do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em uma área de vegetação que fica perto da loja.

Quando os agentes chegaram, viram que o sinistro poderia tomar proporções ainda maiores e atingir a parte dos fundos do ponto comercial, já que o local tem um tanque de combustível.

Trabalho preventivo

"Chegamos em, no máximo, sete minutos para fazer o trabalho preventivo para que o fogo não chegasse até o tanque de combustível. Fizemos a contenção com a equipe de brigada da loja e conseguimos conter o incêndio para não ter o risco de explosão. Realizamos o resfriamento no tanque de combustível e combatemos o foco ao lado da edificação", afirmou.

No fim da tarde de domingo (29), as guarnições do Corpo de Bombeiros seguiam com os trabalhos preventivos, pois existiam pequenos focos.

"Acredito que nós usamos em torno de 15 a 20 mil litros de água para controlar o incêndio, porque utilizamos a reserva de área técnica da loja, o que foi muito importante", disse o tenente.