Conheça os benefícios de manter o corpo hidratado

Manter uma boa frequência no consumo de água traz diversos benefícios para o corpo humano. Apesar de ser comum que algumas pessoas esqueçam de tomar o líquido em algum momento do dia, definir estratégias e manter um consumo mínimo diário são importantes para manter a saúde em dia. De acordo com a psiquiatra Ana Claudia Veneziani, os benefícios vão desde a regulação das funções metabólicas cerebrais até mesmo o estado emocional do indivíduo.

“Nosso corpo é composto por, aproximadamente, 70% de água, sendo a maior parte do cérebro constituído por ela. Logo, a água tem uma tarefa muito importante nesse órgão, interferindo em todas as atividades funcionais cerebrais, o que pode afetar, positiva ou negativamente, a saúde mental”, comenta.

Caso ocorra uma desidratação, sintomas ligados às funções neurológicas são esperados. Entre eles, estão a dificuldade de memória e concentração, fadiga e cansaço mental. “Junto a isso, a desidratação também pode interferir nas emoções, resultando em irritabilidade e apatia. Isso ocorre porque há uma redução da atividade do sistema límbico, responsável por regular nossas emoções.” Em casos mais graves, é possível que surjam sintomas como desorientação, taquicardia, pressão baixa, respiração acelerada e desmaios.

E quanto de água se deve ingerir durante o dia?

Não há uma resposta geral para essa pergunta. Apesar da média indicada ser de dois litros por pessoa, o valor varia de indivíduo para indivíduo. O peso, por exemplo, é um fato determinante, pois quanto mais quilos, mais água será necessária para manter o organismo funcionando.

No caso de quem pratica atividades físicas, a demanda também será maior, pela quantidade eliminada durante o dia. O mesmo se aplica para quem mora em regiões quentes.

Dicas para se manter hidratado

Estar sempre hidratado e consumindo a quantidade correta de água tem inúmeros benefícios. De acordo com Lucas Rego, gerente de marketing da Superzon, empresa do segmento de purificadores de água, algumas sugestões para manter o consumo de água em dia são:

Utilizar aplicativos com lembretes para avisar sempre beber mais um copo;

Utilizar squeezes durante o dia;

Estabelecer uma meta mínima de copos d’água por dia;

Usar gelo e água saborizada.

