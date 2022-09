Zé Welison destaca reação do Fortaleza na Série A e desejo por permanência: ‘me sinto feliz’

O volante Zé Welison, do Fortaleza, participou do programa ‘Jogada 1º Tempo’ nesta sexta-feira (2). O meio-campo comentou sobre a reação tricolor na Série A de 2022, com uma arrancada, a saída da zona de rebaixamento e o salto para a 12ª posição na tabela, com 30 pontos.

"É muito importante viver esse momento especial. No início do campeonato vivemos momentos não tão bons, realmente passou a maior parte em baixo na tabela. Tinha de manter o psicológico forte porque você vem trabalhando e as coisas não acontecem. Então tem de ter convicção no que está fazendo. Com a comissão, o apoio da diretoria, o presidente teve convicção no que o professor (Vojvoda) estava fazendo, teve a permanência do treinador. Sabemos que estamos no caminho certo, a chave virou e esperamos crescer para dar alegria ao torcedor", disse o jogador.

Zé Welison pertence ao Atlético-MG e está emprestado ao Fortaleza. Com o início do planejamento para 2023, o clube cearense acertou a compra junto ao Galo e ainda negocia a situação contratual. O volante de 27 anos ressaltou o desejo de permanecer no Leão na sequência da carreira.

"Eu estou tentando conversar com o meu empresário, deram a notificação ao Atlético-MG e querem exercer a opção de compra, ainda não fui total embutido nessa situação, esperamos permanecer no fortaleza, ver o tempo de contrato, quero sim passar mais tempo, fui bem recebido, fui bem abraçado pelo staff, a equipe, é onde me sinto feliz e pretendo sim permanecer para dar alegria".

O Fortaleza enfrenta o Botafogo no domingo (4), às 16h, na Arena Castelão, pela 25ª rodada. A equipe do técnico argentino Vojvoda venceu as últimas cinco rodadas e tenta se distanciar do Z-4.

Sistema de jogo

"Foi tranquilo porque os jogadores são inteligentes na parte tática e a gente tem feito algumas funções táticas. Quando ele pôs para mudar o sistema tático, os jogadores pegaram o mais rápido possível. Algumas vezes as pessoas olham que o jogador é de uma função e faz outra, mas o treinador tem uma ótima visão, conhece os atletas. É continuar aprendendo todos os dias porque creio que estamos aprendendo porque (Vojvoda) é um grande treinador”.

Comportamento em campo

"Tinha jogos que a gente jogava muito bem, conseguiu o gol, mas no final do jogo tomava o empate ou a virada, uns cinco jogos que perdemos no final. Hoje tivemos equilíbrio, maturidade porque foram jogos que nos deixaram na parte de baixo da tabela. Temos um time bom, temos de lutar para sair dessa situação porque sabia que tinha força, junto dos meus colegas que chegaram, chegaram para dar up, crescer na competição. O time cresceu defensivamente onde temos partidas sem sofrer gol”.

