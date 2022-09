Botafogo tem 7 desfalques e dois retornos para enfrentar o Fortaleza no domingo pela Série A

O Botafogo é o adversário do Fortaleza pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em duelo neste domingo (4), às 16 horas no Castelão. E o Glorioso terá 7 desfalques e dois retornos.

Breno, Kayque, Sauer e Daniel Borges estão entregues ao departamento médico, enquanto Carlinhos, Diego Gonçalves e Joel Carli estão em transição.

Em contrapartida, dois atacantes estão à disposição do técnico Luis Castro: Matheus Nascimento e Tiquinho Soares, que sairam recentemente da transição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Assim, o Botafogo deve jogar com o Fortaleza com: Gatito Fernández; Saravia; Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Victor Sá e Júnior Santos. Técnico: Luís Castro.

NA TABELA

O Botafogo vem de derrota para o Flamengo por 1 a 0 no Nilton Santos pela rodada anterior da Série A, e está na 14ª colocação, com 27 pontos.

